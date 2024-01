Roksana Węgiel podczas relacji na InstaStories opublikowała zdjęcie ze swoich 19. urodzin. Piosenkarka świętuje w Omanie, gdzie poleciała w towarzystwie ukochanego. Roksana Węgiel w wyjątkowym dla siebie dniu zachwyciła wyglądem w odważnej, czerwonej kreacji. Gwiazda wyglądała jak milion dolarów!

Roksana Węgiel zachwyca swoi wyglądem w czerwonej mini

Roksana Węgiel już od kilku lat jest związana z show-biznesem, a jej kariera rozpoczęła się, kiedy była jeszcze dzieckiem. Dziś to już dorosła kobieta, która właśnie dziś skończyła 19 lat. Ostatnio gwiazda poinformowała, że robi sobie chwilową przerwę i wylatuje na wakacje. Artystka w towarzystwie Kevina Mgleja poleciała do Omanu żeby tam świętować swoje urodziny, a ukochany zadbał o każdy szczegół. Roxie weszła do pokoju i przeżyła szok po tym, co zastała w łóżku- okazało się wówczas, że na gwiazdę czekała spora niespodzianka.

Teraz Roksana Węgiel pokazała, jak zaprezentowała się w dniu swoich urodzin.

Młoda gwiazda w tym wyjątkowym dla niej dniu pokazała się w czerwonej mini, która podkreśliła jej świetną figurę. Roksana Węgiel nie ukrywa, że od jakiegoś czasu ostro trenuje i jak widać, efekty są bardzo widoczne. Piosenkarka wygląda obłędnie w dniu swoich 19. urodzin! Czyżby wybrała się na romantyczną kolację z ukochanym? Kto wie, być może wkrótce Roxie pochwali się kolejnymi kadrami z Omanu i wtedy dowiemy się, jak spędziła urodzinowy wieczór.

Roksanie Węgiel jeszcze raz składamy najlepsze życzenia urodzinowe!