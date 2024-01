Chociaż przed Roksaną bardzo intensywne tygodnie, wokalistce oczywiście udaje się znaleźć czas dla najbliższych. W miniony weekend ona i Kevin mieli powody do świętowania i to nie byle jakie. Ukochany 19-latki poinformował nawet o podwójnym szczęściu.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej świętują

Po tym, jak Roxie wróciła do Polski, wyszło na jaw, że niebawem ujrzymy ją w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Co ciekawe, na ten rok 19-latka ma też zaplanowaną trasę koncertową i... ślub z Kevinem! Wyjazd do Omanu był więc dla niej nie tylko sposobem na świętowanie 19. urodzin, ale przede wszystkim dał jej odpoczynek, którego w najbliższym czasie będzie miała raczej nie za wiele.

Póki co jednak, pomiędzy pracą, Roksana Węgiel stara się znajdować czas dla ukochanego i najbliższych. W minioną niedzielę poinformowała nawet, że wspólnie świętowali urodziny, jak to określiła, jej teściowej. Wpis 19-latki nie zostawił żadnych złudzeń, że ona i mama Kevina mają naprawdę świetne relacje.

Dziś urodziny obchodzi moja kochana teściowa. Samych cudowności! 100 lat Aniu!

Roksana Węgiel świętuje urodziny teściowej Instagram@roxie_wegiel

Co więcej, Kevin Mglej na swoim InstaStory przekazał, że na 28 stycznia przypada jeszcze jedno, wyjątkowe święto. Tego dnia również jego synek obchodził swoje urodziny!

A dziś mój ukochany młodzieniec skończył 4 lata! Nie mogę się już doczekać, aż wróci z ferii

Kevin Mglej świętuje urodziny syna Instagram@kevinmglej

Chociaż Kevin nieczęsto dzieli się fotkami z synkiem i rzadko kiedy możemy zobaczyć Roksanę z chłopcem u boku, już jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że 19-latka bardzo polubiła malucha. W wywiadzie u Żurnalisty wyznała, że na początku miała sporo obaw, ale z czasem okazały się one zupełnie bezpodstawne.

William, syn Kevina, jest cudownym dzieckiem. Mam wrażenie, że mamy super relację. (...) Na początku, wiadomo... To wszystko zadziało się bardzo spontanicznie. Oczywiście, że nie wiedziałam, czy od razu będę w stanie to sobie poukładać, ale naprawdę pierwszy raz w życiu mogę stwierdzić, że jestem tak prawdziwie zakochana

Mamie Kevina oraz jego synkowi składamy najszczersze życzenia z okazji urodzin!

Roksana Węgiel świętuje urodziny teściowej Instagram@roxie_wegiel