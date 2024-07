Obecnie Roksana Węgiel jest jedną z najpopularniejszych młodych wokalistek. Odkąd zwyciężczyni Eurowizji Junior jest dorosła, media i internauci jeszcze bardziej interesują się jej życiem prywatnym. A dzieje się w nim naprawdę dużo. Choć gwiazda ma dopiero 19 lat, jest już zaręczona. Jej związek ze starszym o osiem lat Kevinem wywołał kontrowersje wśród internautów. Artystka ma mnóstwo fanów, ale zdarza jej się przeczytać złośliwe komentarze na swój temat. Uwagi dotyczą jej relacji, zachowania, a nawet tego, jak się ubiera. Niedawno Roxie zdradziła, że dostaje też przerażające wiadomości prywatne.

O tym, że internauci bywają kapryśni i na każdą okazję mają „dobrą radę”, Roksana Węgiel przekonała się wielokrotnie. Wystarczy spojrzeć na komentarze pod zdjęciami z Kevinem. Uwagi pojawiają się też pod fotografiami, na których Roxie ma odważniejsze stylizacje. Co sądzi o tym nastoletnia wokalistka? Umie odróżnić prawdziwych fanów od osób, które niekoniecznie dobrze jej życzą.

Fanów się nie boję, bo tacy prawdziwi fani chcą dla mnie dobrze. Wiem, że w życiu by mi nie zrobili krzywdy, mają dobre intencje. Ale są ludzie, którzy niekoniecznie mają te dobre intencje i takich ludzi, myślę, każdy z nas by się bał

Tak duża popularność jednak ma swoją cenę. Roxie ujawniła, że czasem dostaje bardzo dziwne, a nawet niepokojące wiadomości od internautów. Okazało się, że pewna osoba nawet groziła jej śmiercią. Wokalistka przez pewien czas oglądała się za siebie. Treść jest bardzo makabryczna.

Nie raz czytałam w DM-ach (przyp. red. – prywatnych wiadomościach) bardzo dziwne, wulgarne, sprośne wiadomości. Też dostałam kiedyś wiadomość, żebym uważała na siebie, oglądała się za siebie, bo będę się niedługo topiła w kałuży swojej krwi. To jest przerażające, daje ci dużo do myślenia i faktycznie się oglądasz za siebie

Nie tylko internauci bywają zmorą Roksany Węgiel. Nastoletnia artystka wypowiedziała się też o relacjach z paparazzi. Roxie przyznała, że nie ma problemu, gdy fotoreporterzy robią jej ładne zdjęcia. Stwierdziła, że czasem jednak fotografie są błędnie interpretowane i nakręcają nieuzasadnioną krytykę.

Ostatnio pod szkołą tańca po treningu paparazzi uchwycili mnie z taką nie do końca zadowoloną miną. Byłam zmęczona, bo trenowałam tego dnia sześć godzin na sali i to był chyba czwarty trening z kolei. (…) Czasami można dodać do danego zdjęcia krzywdzący nagłówek i już przez pryzmat tego ludzie w komentarzach mnie oceniali faktycznie jako naburmuszoną gwiazdeczkę, a tak nie było

wyjaśniła