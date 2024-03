Dziś mija 44. rocznica tragicznej śmierci Anny Jantar. Natalia Kukulska, jej ukochana córka, wspomina ten trudny dzień wzruszającym wpisem.

Zdecydowanie za szybko wybił jej czas - piszą poruszeni internauci.

Natalia Kukulska wspomina Annę Jantar

44 lata temu Anna Jantar wyleciała do USA by zagrać trasę koncertową. Wówczas nie mogła przypuszczać, że to będzie ostatnia podróż jej życia... Ostatni koncert zagrała 12. marca 1980 roku w New Jersey. Dwa dni później miała być już w Polsce. 14, marca 1980 roku Anna Jantar zginęła w katastrofie lotniczej samolotu LOT Ił-62 „Mikołaj Kopernik” wracającego z Nowego Jorku do Warszawy. Na pokładzie było wówczas 10 członków załogi i 77 pasażerów.

Samolot rozbił się w lesie kabackim niedaleko Okęcia. Córeczka czekała na Annę Jantar na lotnisku, trzymając w rączkach mały bukiecik frezji. To ostatnie wspomnienie Natalii Kukulskiej o mamie. Od tamtych wydarzeń minęło właśnie 44 lata. Dziś, w rocznicę śmierci Anny Jantar, córka wspomina ją w poruszającym wpisie:

Pożółknie zegara tarcza, zanim wybije mój czas…. I czas wybił już 44 lata temu a tarcza nie żółknie…. - napisała na Instagramie.

Natalia Kukulska wspominając mamę, zacytowała fragment jej wielkiego hitu "Tylko mnie poproś do tańca". Fani piosenkarki, jak i jej ukochanej mamy, również dziś pogrążyli się we wspomnieniach:

Zdecydowanie za szybko wybił jej czas

Mówią, że czas leczy rany… ja jednak uważam, że czas zdecydowanie nie pozwala nam zapomnieć o bliskiej osobie, która odeszła aczkolwiek wspomnienia o niej z czasem stają się mnie bolesne chociaż zawsze będą w nas i z nami.

Niewidzialna dłoń

Na zawsze w naszych sercach

