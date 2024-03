Znany z kabaretu Ani Mru-Mru Michał Wójcik latem 2020 roku ujawnił, że jego partnerka walczy z nowotworem. Wówczas w sieci ruszyła zbiórka pieniędzy na leczenie Janiny, która zakładała zgromadzenie 150 tys. zł. Po ośmiu dniach zebrano już blisko 245 tys. zł. Niestety kobiety nie udało się uratować. Ukochana artysty zmarła w marcu 2023 roku. Para doczekała się syna, który przyszedł na świat w 2019 roku. Wójcik był zaręczony ze swoją partnerką. Niemal rok po wielkiej stracie udzielił wywiadu, w którym przyznał, że gdyby nie wsparcie, mógłby się nie podnieść po tym doświadczeniu.

W kwietniu ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że partnerka Michała Wójcika nie żyje. Te doniesienia potwierdził naszej redakcji przyjaciel komika Krzysztof Ferdyn. Prawie rok po tej tragedii kabareciarz udzielił obszernego wywiadu Andrzejowi Sołtysikowi, w którym opowiedział o trudnym doświadczeniu. Nie ukrywał, że po śmierci Janiny zaczął zachowywać się autodestrukcyjnie. Jak sam twierdzi, mógł spotkać go przykry los, gdyby nie Ania, która pojawiła się w jego życiu.

Jestem już w związku. Aniu, pozdrawiam, kocham cię. Osoba, bez której bym się nie podniósł po tym, co się stało ostatnio. Pilnuje mnie. Mówię otwarcie, że stoczyłbym się, a może i nawet dalej, bo sytuacje autodestrukcyjne bywały. Nie oszukujmy się, był to dla mnie potężny szok i cios. Takie jest życie

Zapytany o żałobę komik stwierdził, że to bardzo indywidualna kwestia, ponieważ niektórzy przeżywają stratę przez rok, a inni odczuwają ją przez całe życie. Zaznaczył, że Janina była dla niego bardzo ważną osobą. Teraz Michał Wójcik chce rozpocząć kolejny etap. Dlatego pracuje nad tym, by uporządkować wszystko w swojej głowie. Wie też, że tego wymaga od niego zawód kabareciarza.

W dalszej części Michał Wójcik przyznał, że nadal płacze. Jednak ten płacz pozwala mu się oczyścić i daje mu więcej energii. Zauważył, że nie wszyscy mężczyźni przyznają się do przeżywania smutku ze względu na wciąż obecne w naszej kulturze stereotypy.

Płaczę. To jest smutna sytuacja. Ale ten płacz mnie bardzo dopinguje. I oczyszcza. Nie wszyscy się przyznają do tego, ale to też jest trudne. Mamy w naszym kraju taki status niepisany mężczyzny, który ma przynieść tego dzika do domu

– wspomniał.