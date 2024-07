Kariera Michała Szpaka w końcu nabiera właściwego tempa. Artysta osiągnął sukces w Opolu, gdzie za wykonanie piosenki "Jesteś bohaterem" zdobył nagrodę w koncercie SuperPremier. Zobacz też: Skandal na festiwalu w Opolu! Donatan poszarpał się z menadżerem Szpaka

Wówczas łamiącym się głosem, wypowiedział wówczas piękne słowa:

Matka artysty odeszła zaledwie dwa miesiące temu. Szpak był z nią bardzo związany i mocno przeżył jej odejście. Choć matka artysty mieszkała we Włoszech ze względu na pracę, to więź emocjonalna między nią a synem była bardzo silna. Na łamach "Na żywo" opowiedział o tej tragedii:

Zmieniło się całe moje życie, odeszła "Najważniejsza" kobieta , jaką miałem okazję poznać, Kobieta która dała mi wszystko to, co teraz kieruję w Waszą stronę! Krążek, który przygotowuję, jest zadedykowany Mojej Najukochańszej Mamie! (...) Strasznie przeżyłem wyjazd mamy. Płakałem przez pięć kolejnych lat. Jak do niej jechałem, to nigdy nie mogłem się z nią rozstać. Nawet tańczyliśmy w deszczu ze szczęścia - wyznał Szpak.