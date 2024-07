Za nami II edycja "Top Model. Zostań modelką". Zwyciężczynią została Olga Kaczyńska, która w finałowym (i jedynym) głosowaniu widzów pokonała Anię i Michalinę. Z tej okazji nowa "topmodelka" została zaproszona do porannego wydania "Dzień Dobry TVN". Mimo wczorajszego świętowania sukcesu, Olga z samego rana pojawiła się w studiu programu, gdzie opowiedziała o emocjach chwilę przed ogłoszeniem wyników.



- Nie wierzyłam, że wygram. Rodzice też nie wierzyli do końca - tłumaczyła skromnie Kaczyńska.



Mimo zmęczenia programem, przed Olgą najtrudniejszy etap. Zwyciężczyni "Top Model. Zostań modelką" już dzisiaj weźmie udział w sesji Max Factor, a później udzieli kolejnych wywiadów. Sama podkreśla fakt, że dopiero teraz czeka na nią naprawdę ciężka praca. Taką postawę doceniła obecna w studiu Anja Rubik.



- Ona jest bardzo profesjonalna. Nie narzeka, a to jest istotne w zawodzie modelki. Trzeba mieć dużo charakteru, a Olga go ma. Ma wymiary odpowiednie, mówi po angielsku czysto i mam wrażenie, że jest bardzo ambitna - skomentowała Anja.



Liczymy, że przygoda Olgi z modelingiem nie zakończy się tak szybko jak w przypadku Pauliny Papierskiej, której rodzinne perypetie rok temu poznaliśmy wszyscy.

Reklama

pinokio