28. maja podczas gali Fashion Designer Awards będziemy mogli podziwiać najnowszą kolekcję jesień - zima 2012/13 „ Room of desires” mediolańskiego projektanta Roberto Musso.



Jego perfekcyjnie skrojone płaszcze w kolorach ziemi, zieleni i szarości to sam szyk i klasa. Na kolejny sezon projektant przygotował też oryginalne formy sukienek wykonanych z surowego jedwabiu w kolorze antycznego różu oraz morskiej zieleni. Musso postawił w tej kolekcji na wyrafinowany i zmysłowy look.



Kunszt kreacji i rzemiosła Roberta Musso będzie mógł zgłębiać finalista Fashion Designer Awards. Jako jedyny pojedzie na staż do atelier Mistrza,do samego centrum mody – Mediolanu. Tam także będzie przygotowywał kolekcje z projektantem na Milan Fashion Week i weźmie w nim udział, a następnym krokiem będzie wyjazd na Paris Fashion Week z Cisowianką Perlage. Już nie możemy się doczekać Gali Fashion Designer Awards, podczas której wyjaśni się kto w tym roku zostanie laureatem konkursu.



Zobaczcie poniżej projekty uzdolnionego Roberto Musso.



