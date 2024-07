Robert Lewandowski nie odpuszcza. Trzeci raz zapisał się w historii futbolu w Polsce i na świecie w niecały tydzień!

Po tym jak z Bayernem Monachium zdobył 5 goli w 9 minut przeciwko Wolfsburgowi i przekroczył granicę 100 bramek w Bundeslidze, we wtorek - zaliczając hat-tricka w Lidze Mistrzów - wpisał się w statystykach jako najskuteczniejszy Polak w historii rozgrywek UEFA. Jak przypomina portal sportowefakty.wp.pl, Lewy wyprzedził Włodzimierza Lubańskiego!

Ostatecznie Bayern wygrał 5:0, a media komentują, że Lewandowski jest w takiej formie, iż spokojnie mógł dorzucić jeszcze ze dwa gole.

Anna Lewandowska, żona naszego najlepszego piłkarza, skomentowała wynik od razu, z trybun. Jak napisała...

Te mecze zaczynaja być nudne, hehe oczywiscie żart! Uwielbiam Lewy! Nie pytajcie już co dzisiaj dałam zdrowego do jedzenia na śniadanie - tajne przez poufne - napisała na Instagramie.

Babe These matches are beginning to be a bit boring ???????? hahaha of course its just a joke !! I love you Lewy❤️! ⚽️⚽️⚽️ do not ask me what i gave my husband for breakfast to eat today - its top secret???????????????????????????????????????????????????????????????? Te mecze zaczynaja być nudne ????????hehe oczywiscie zart, żart!!Uwielbiam Lewy ⚽️⚽️⚽️ nie pytajcie już co dzisiaj dałam zdrowego do jedzenia na śniadanie - tajne przez poufne. #match #family #lewythebest #glutenfree #AnnaLewandowska #RobertLewandowski

A photo posted by Anna Lewandowska (@annalewandowskahpba) on Sep 29, 2015 at 1:14pm PDT