W życiu Roberta Lewandowskiego ostatnio sporo się dzieje. Po mundialu w Katarze i rodzinnych, rajskich wakacjach, przyszedł czas na świętowanie wielkiego sukcesu piłkarza. Jak się okazało, do gabloty sportowca właśnie trafiła kolejna, cenna nagroda. Radosne wieści przekazał na ten temat sam Robert Lewandowski za pośrednictwem swojego Instagrama. W komentarzach pojawiło się mnóstwo gratulacji od fanów.

Reklama

Robert Lewandowski z kolejną nagrodą!

Robert Lewandowski ma już na swoim koncie kilka cennych trofeów, m.in. w jego ręce już dwa razy trafił Złoty But. Teraz do swojej cennej kolekcji mąż Anny Lewandowskiej dołożył kolejną nagrodę. W minioną środę kapitan polskiej reprezentacji w piłce nożnej pojawił się w Monte Carlo, gdzie odbyła się gala Golden Foot. Polski sportowiec otrzymał główną nagrodę z rąk samego księcia Monako Alberta II Grimaldiego. Laureatem tego wyjątkowego trofeum może być piłkarz wyróżniający się wybitnymi umiejętnościami, który ukończył 28 lat. Robert Lewandowski idealnie wpisał się we wszystkie kryteria. Relacją z odbioru nagrody, piłkarz pochwalił się na swoim Instagramie.

Zobacz także: Anna Lewandowska wyprawiła wigilię dla pracowników w restauracji Roberta Lewandowskiego [ZDJĘCIA]

Pod postem Roberta Lewandowskiego pojawiło się mnóstwo gratulacji od fanów. Internauci nie mają wątpliwości, że piłkarz w pełni zasłużył na tę nagrodę.

- Gratulacje ????Cała Polska jest dumna ????i cieszy się razem z Tobą ???? - Gratulacje Robert ???????? ???? - Lewy, jesteś wielki????❤️wielki szacunek ???????? - Gratuluję Panie Robercie ???????????? - Gratulacje King ???????????????????????? - piszą zachwyceni fani.

Rex Features/East News

Zobacz także: Anna Lewandowska szczerze o życiu z Robertem Lewandowskim: "Robert zatrzymaj się, ja też tu jestem"

Zobacz także

My również dołączamy się do gratulacji! Wszystko wskazuje na to, że teraz przed piłkarzem kilka dni wytchnienia i odpoczynku w rodzinnej atmosferze. Jak zdradziła Anna Lewandowska, Boże Narodzenie będą bowiem spędzać w Polsce.

- Jesteśmy tradycjonalistami, uwielbiamy święta Bożego Narodzenia. Spędzimy je w Polsce. Co roku moja mama przygotowuje dużą wigilijną kolację, na którą zjeżdża się cała rodzina - mówiła niedawno w rozmowie z "Party" żona piłkarza.

Reklama

Życzymy w takim razie spokojnych świąt i wszystkiego dobrego w nowym, 2023 roku!