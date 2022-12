Anna Lewandowska to ulubienica Polek. Słynna trenerka może pochwalić się całą masą fanek, które nie tylko ćwiczą razem ze swoją gwiazdą, ale też bacznie przyglądają się jej prywatnemu życiu i świętują sukcesy żony Roberta Lewandowskiego. Sportsmenka, która bardzo dba o kontakt ze swoimi obserwatorami, postanowiła podzielić się z nimi naprawdę niezwykłą nowiną. Anna Lewandowska bardzo długo na to czekała, a całej rodzinie towarzyszył niemały stres. Kiedy gwiazda nagrywała filmik na swoje InstaStory, nie mogła powstrzymać okrzyku radości i wcale nas to nie dziwi. Anna Lewandowska przekazała nowinę Anna Lewandowska i Robert Lewandowski to jedno z najsłynniejszych małżeństw w polskim show-biznesie. Choć gwiazda nie ukrywa, że zmagają się również z ciężkimi chwilami, oboje są dla siebie ogromnym wsparciem, a Klara i Laura, to ich największe szczęście. Teraz cała czwórka ma prawdziwe powody do świętowania, a my jesteśmy pewni, że radość w rodzinie Lewandowskich potrwa jeszcze długi czas. Co więcej, ich fani czekali tę wiadomość z zapartym tchem. O co chodzi? Oczywiście mowa o wczorajszym meczu Bayernu z Augsburgiem, podczas którego Robert Lewandowski w ostatnich minutach meczu strzelił bramkę, tym samym pobijając rekord Gerda Muellera. Światowej klasy piłkarz strzelił swoją 41. bramkę w sezonie Bundesligi, a przebieg gry oczywiście zaciekle obserwowała Anna Lewandowska. Kiedy zobaczyła sukces męża, zaczęła dosłownie krzyczeć ze szczęścia, co uwieczniła na swoim InstaStory. To, co działo się na filmiku ciężko wyrazić słowami! Co więcej, okazuje się, że razem z nią świętowała mała Laura. Uśmiech na twarzy Anny Lewandowskiej mówi sam za siebie. Gwiazda opublikowała kolejne relacje ze zdjęciami swojego męża i jak widać jest z niego bardzo dumna, czemu trudno się...