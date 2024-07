Radosław Majdan skomentował radosne informacje o narodzinach dziecka Anny i Roberta Lewandowskich. Od kilku godzin wszystkie media donoszą o powiększeniu rodziny słynnego piłkarza i jego pięknej żony. O tym, że pierwsze dziecko pary sportowców pojawiło się na świecie osobiście poinformował Robert Lewandowski, który za pośrednictwem portali społecznościowych pokazał fanom zdjęcie córeczki Klary. Pod wspólnym zdjęciem dziecka i dumnego taty pojawiła się lawina komentarzy z gratulacjami. Radosne informacje skomentował również mąż Małgorzaty Rozenek-Majdan. Co powiedział w rozmowie z TVN24?

Radosław Majdan, który w studiu TVN24 komentował ostatnie wydarzenia w świecie piłkarskim, nie mógł nie odnieść się do informacji, która zelektryzowała dzisiejsze media. Sportowiec pogratulował Ani i Robertowi i zdradził, czy jego zdaniem, narodziny dziecka zmienią grę Roberta.

Możemy oczywiście pogratulować Robertowi i Ani. To jest kolejny krok ku stabilizacji. Piłkarz, który osiąga ten swój wiek stabilizacji rodzinnej można powiedzieć, że wtedy czyni największe postępy. Robert te największe postępy czyni już ostatnimi latami, także myślę, że to będzie dodatkowy krok - chociaż nie wiem, czy jeszcze więcej może tych bramek strzelać... Myślę, że jest to dla niego fantastyczna i szczęśliwa chwila, których w jego życiu zawodowym było dużo, teraz ma swój duży sukces jako ojciec, głowa rodziny. Także myślę, że to powinno pozytywnie wpłynąć na jego formę - mówił Radosław Majdan.