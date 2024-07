Kariera Anny Lewandowskiej nabrała rozpędu po głośnym ślubie z Robertem Lewandowskim. Trenerka fitness wydała niedawno książkę, która jest bestsellerem, pojawia się na najważniejszych imprezach branżowych i na okładkach popularnych pism. Wiele osób zarzuca jej, że to wszystko dzięki wpływowemu nazwisku męża. Przypomnijmy: Lewandowska nie chce robić kariery dzięki mężowi. Podjęła już stosowne kroki

Anna na każdy kroku stara się udowodnić, że na wszystko, co osiągnęła, ciężko zapracowała. Podobnie uważa również Robert, który po raz pierwszy odniósł się do krzywdzących plotek. W rozmowie z miesięcznikiem "Skarb" wychwalił żonę pod niebiosa, jednocześnie zapewniając, że nigdy nie chciała robić kariery na jego nazwisku:

Ania nigdy nie chciała wykorzystać mojego nazwiska. Jestem dumny, że udało jej się tak wiele osiągnąć. Robi to, co kocha. i ot, co potrafi. Sprawia jej to radość. Jest bardzo ambitna. Trenując wiele lat, wyrobiła sobie charakter, który nie pozwala jej łatwo się poddać. Pracuje na własny rachunek - przekonuje sportowiec