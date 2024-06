W ostatnich tygodniach Lewandowscy królują na językach bardziej, niż zwykle. Ku zaskoczeniu wielu osób, hobby Ani zaczęło budzić spore kontrowersje i nie pomogło nawet zabranie przez Roberta głosu w tej sprawie. Taniec żony to jednak nie jedyne, w czym miał okazję się wypowiedzieć. Odniósł się także do trzeciego dziecka!

Rodzina Roberta i Ani Lewandowskich znów się powiększy?

Miniony czas nie jest łaskawy dla Ani Lewandowskiej, której na każdym kroku dostaje się za... naukę tańca! Choć na lekcję bachaty uczęszcza od przeszło roku, dopiero teraz internauci dopatrzyli się w nim czegoś niestosownego! Ten styl tańca polega na zmysłowości i bliskości z partnerem, natomiast odbiorcy zaczęli nagle zarzucać Ani, że ta... zbyt blisko tańczy ze swoimi trenerami, co "nie wypada mężatce".

Chociaż ona sama unika wypowiedzi w tym temacie, oddani fani na każdym kroku stają w jej obronie. Głos zabrał nawet Robert Lewandowski, dając do zrozumienia, że nie ma problemu z nowym hobby ukochanej. Co ciekawe, to nie jedyny temat, jaki miał okazję ostatnio poruszyć. Piłkarz udzielił niedawno wywiadu serwisowi WP Sportowe Fakty, podczas którego odniósł się do wielu prywatnych kwestii, a jedną z nich było... powiększenie rodziny!

Anna i Robert Lewandowscy

Robert i Ania doczekali się dwóch córeczek, które coraz częściej mamy okazję zobaczyć chociażby na murawie w towarzystwie taty. Teraz z kolei sportowiec poruszył temat kolejnego dziecka! Czy myśli o synu i czy razem z żoną planują trzecie dziecko? Okazuje się, że choć Robert Lewandowski tego nie wyklucza, ostateczną decyzję pozostawia Ani.

Jestem dumny, że mam dwie córki. To super uczucie. Nie wiem, jak to jest mieć syna. A czy będę miał taką możliwość? Zobaczymy. Jeszcze trochę czasu mamy. Nie mówię nie, nie mówię tak. Wiadomo, że to też decyzja Ani

Nie da się ukryć, że obecnie Ania realizuje wiele projektów zawodowych i od miesięcy działa na pełnych obrotach. Myślicie, że zdecyduje się na powiększenie rodziny?

Anna i Robert Lewandowscy