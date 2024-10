Michał Milowicz, aktor znany z takich filmów jak „Chłopaki nie płaczą” czy „Poranek kojota”, zaskoczył swoich fanów szczerym wyznaniem o swoim życiu prywatnym. W wieku 54 lat otwarcie mówi o marzeniach związanych z ojcostwem. Choć na co dzień strzeże swojej prywatności, tym razem podzielił się pragnieniami, które dotyczą jego przyszłości.

Reklama

Michał Milowicz zostatnie tatą?

Michał Milowicz od wielu lat pozostaje w stałym związku z Katarzyną Kędzierską, kobietą młodszą od niego o 13 lat, która na co dzień pracuje w branży bankowości. Pomimo różnicy wieku, para odnalazła wspólny język, a ich relacja opiera się na silnych wartościach rodzinnych i wzajemnym wsparciu. Gwiazdor przyznaje, że ich związek jest stabilny, a partnerka w pełni wspiera jego plany związane z założeniem rodziny.

Choć aktor od zawsze cenił sobie prywatność, coraz częściej w wywiadach pojawiają się pytania dotyczące jego życia osobistego. W ostatnich wypowiedziach dla mediów Milowicz nie ukrywał, że zarówno on, jak i Katarzyna, myślą o powiększeniu rodziny. Wyznał, że marzy o ojcostwie i nie wyklucza, że ten etap życia jest już bliżej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Dla wielu fanów była to niespodzianka, gdyż dotąd aktor nie podejmował tego tematu publicznie.

Mam jedną najważniejszą rolę, o której od zawsze marzę, a przynajmniej od kiedy stałem się dojrzałym mężczyzną. To jest rola bycia ojcem, tatą, ostoją rodziny. To jest ta rola, o której marzę najbardziej. I mam nadzieję, że się ziści - wyznał w 2023 roku na łamach ''Show''.

Pytany o to, dlaczego dopiero teraz decyduje się na taki krok, Milowicz zaznaczył, że wcześniej nie czuł się gotowy na ojcostwo. Kariera aktorska i zawodowe zobowiązania były dla niego priorytetem przez wiele lat. Jak sam przyznał, aktorstwo jest wymagającym zawodem, który często wiąże się z nieprzewidywalnym harmonogramem i brakiem stabilności, co utrudniało decyzje o powiększeniu rodziny. Jednak teraz, w wieku 54 lat, artysta czuje, że jest w odpowiednim miejscu w swoim życiu, by w pełni poświęcić się roli ojca.

Ostatnio więc został zapytany przez Świat Gwiazd o ty, czy być może jest już coś, czym mógłby się pochwalić w tej kwestii. Pomimo otwartości w kwestii planów na ojcostwo, aktor poprosił jednak o szacunek dla swojej prywatności. Nie zdradza szczegółów, kiedy dokładnie mógłby zostać ojcem ani jakie są jego dalsze kroki w tym kierunku.

Zobacz także

To zbyt prywatne sprawy. Jeśli będę chciał i miał o czym informować, zrobię to sam. Proszę o uszanowanie prywatności - powiedział dla Świata Gwiazd.

Wielu jego fanów kibicuje mu i życzy, by te marzenia się spełniły. Michał Milowicz to kolejny przykład gwiazdy, która decyduje się na rodzicielstwo w późniejszym etapie życia, dołączając do grona znanych osób, które udowadniają, że wiek nie jest przeszkodą w spełnianiu marzeń o rodzinie.

Reklama

Zobacz także: Na czym zarabiał Budda? Wszystkie biznesy zatrzymanego youtubera