Choć w czwartkowym meczu Robert Lewandowski nie strzelił żadnej bramki, to był dla niego niezapomniany mecz i nie tylko dlatego, że reprezentacja pokonała Estonię aż 5:1 i nadal liczy się w walce o awans na Euro 2024. Piłkarz wyszedł na murawę za rękę ze swoją starszą córką. Klara towarzyszyła mu aż do odśpiewania hymnu. Jak wspomina to sportowiec?

Po meczu z Estonią Robert Lewandowski w poruszających słowach opowiedział o tym, jak starsza córka wyszła z nim z tunelu na boisko. Już przed pierwszym gwizdkiem piłkarzowi towarzyszyły ogromne emocje. Z wysokości trybun wspierała go także Anna Lewandowska. Polska wygrała wysoko, a kapitan przyznał, że takie momenty zostaną na zawsze w jego pamięci.

Kapitan pojawił się też niedawno na nagraniu kanału „Łączy nas piłka”. Na vlogu z przygotowań do kolejnego meczu Robert Lewandowski ponownie wspomniał o debiucie Klary na murawie PGE Narodowego w Warszawie. Piłkarz nie ukrywał, że cała sytuacja nieco go zestresowała, choć występował już na wielu potężnych obiektach przed tysiącami kibiców.

Rodzina zawsze wspiera, zawsze wie i czuje, co się dzieje, jest ze mną na co dzień, więc dla niej było to też wyjątkowe przeżycie, a dla mnie coś fantastycznego, spełnienie marzeń. Gra w takim dniu, przed takim meczem, na takim stadionie, bo było to coś wspaniałego

– stwierdził Lewy.