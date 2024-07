Wiemy to już na pewno! Przed Robertem Lewandowskim wielki dzień! Trener Bayernu Monachium Carlo Ancelotti potwierdził oficjalnie, że "Lewy" jest gotowy do gry i wystąpi dziś w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów z Realem. To świetna wiadomość dla fanów, ale i samego Roberta - bo mecz jest naprawdę ważny, a w poprzednim spotkaniu bardzo go brakowało na boisku. Jeśli dziś, na słynnym Estadio Santiago Bernabeu w Madrycie, uda mu się przechylić szalę zwycięstwa, może przejść do historii! Czy wygra pojedynek ze słynnym Cristiano Ronaldo?

Lewandowski zagra w meczu z Realem!

Tydzień temu, w przegranym pierwszym meczu z Realem w Monachium Robert nie mógł wystąpić ze względu na kontuzję, której doznał podczas meczu ligi niemieckiej z Borussią kilka dni wcześniej. Fani martwili się, czy "Lewy" będzie w stanie wystąpić we wtorkowym spotkaniu. Szczególnie, że w weekend też nie grał w Bundeslidze - a mecz Bayernu oglądał w telewizji. Sytuację wyjaśnił jednak SMS-em do znanego komentatora piłkarskiego Mateusza Borka, któremu napisał, że nie gra nie przez kontuzję, a kartki...

W poniedziałek Robert pożegnał swoją ciężarną żonę, która lada moment spodziewa się porodu, i ruszył wraz z drużyną do Hiszpanii. Dziś jest już jasne - Robert zagra w wielkim Realem!

Trzymajmy mocno kciuki!

Robert Lewandowski zagra z Realem

Robert w poniedziałek trenował na Santiago Bernabeu:

Przed Robertem nie tylko mecz, ale też narodziny pierwszego dziecka! Ania Lewandowska będzie rodzić już lada dzień!