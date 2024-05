Program "Nasz nowy dom" osiąga na tyle dobrą oglądalność, że produkcja postanowiła kontynuować ten format jesienią. Nastąpi jednak pewna zmiana, która może nie spodobać się widzom Polsatu. Czy chodzi o zmianę prowadzącej? Zobaczcie sami!

Produkcja "Nasz nowy dom" wprowadza zmianę

Wiosenna odsłona programu "Nasz nowy dom" była dużym zaskoczeniem dla fanów show, a to wszystko za sprawą zmiany prowadzącej z Katarzyny Dowbor na Elżbietę Romanowską. Drugim zaskoczeniem dla widzów było to, że w podczas wiosennej ramówki Elżbieta Romanowska poinformowała o zmianie emisji, która miała odbywać się w środy i czwartki.

Mamy tę moc i to podwójną ponieważ dla widzów telewizji Polsat mamy niesamowitą wiadomość, będziecie mogli państwo wzruszać się razem z nami i cieszyć się razem z naszymi rodzinami dwa razy w tygodniu, w środę i w czwartek o godzinie 20:05 - mówiła wówczas Elżbieta Romanowska.

Mat. Prasowe Nasz Nowy Dom fot. Piotr Gamdzyk

Produkcja "Nasz nowy dom" zdecydowała jednak, że emisja programu powróci do pierwotnej wersji i będzie odbywać się jedynie w czwartki o godzinie 20:05. Póki co, nie ma informacji o tym, czy ponownie zmieni się prowadząca show, jednak widzowie już zdążyli przyzwyczaić się do Eli Romanowskiej. Zdaniem wielu, nowa gospodyni doskonale radzi sobie w nowej dla siebie roli, o czym dają znać jej fani w komentarzach na Instagramie:

Świetna zmiana, Pani Ela super się odnalazła w programie

Ela radzi sobie tak samo dobrze jak Dowbor

Prowadząca klasa sama w sobie. Pełna taktu, życzliwości. Super - rozpisują się fani.

Program "Nasz nowy dom" jest na antenie od 2013 roku i jest on ogromną pomocą dla rodzin, które są w ciężkiej sytuacji finansowej, a ich dom wymaga remontu.

Czekacie na nowy sezon programu "Nasz nowy dom"?

