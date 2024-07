Robert Janowski skończył 55 lat! Jak przez lata zmieniał się popularny prezenter i muzyk? Zobaczcie naszą urodzinową oś czasu Party.pl!

Robert Janowski jest gwiazdorem telewizji, ale czy wiecie, że również wykształconym weterynarzem? Jednak Robert wybrał życie artystyczne. Zagrał m.in. w musicalu "Metro", co przyniosło mu ogromny rozgłos. W 1999 roku dołączył do obsady "Na dobre i na złe". Największą jednak popularność zdobył dzięki programowi "Jaka to melodia?", za który otrzymał trzy TeleKamery oraz czwartą - Złotą. Jest również uznanym wokalistą. Jego płyta "song.pl" z 2010 roku zyskała status platynowej.

Jak zmieniał się Robert Janowski? Zobaczcie naszą oś czasu!

