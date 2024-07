Robbie Williams na zakupach z córką w Londynie

1 z 9

Robbie Williams należał kiedyś do grona najpopularniejszych popowych wykonawców na świecie. Brytyjczyk sławę zdobył dzięki występom w zespole Take That, by potem poświęcić się imponując solowej karierze. Przypomnijmy: Robbie Williams zostanie ojcem! Chce mieć syna geja!

Williams wciąż jest aktywny zawodowo, ale równie dużo czasu poświęca życiu rodzinnemu. W 2010 roku ożenił się z Aydą Field, a we wrześniu zeszłego roku na świat przyszło ich pierwsze dziecko - Theodore Rose. Robbie strzeże swojej prywatności, ale ostatnio pozwolił sobie na zakupy w towarzystwie córki i był to niezwykle uroczy widok. Szczególnie, że dziewczynka nieźle rozrabiała w sklepie, podczas gdy ojciec przymierzał stylowe ubrania.

Zobaczcie Robbiego z córką na zakupach. Podobna do taty?