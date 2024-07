Rita Ora uwielbia niekonwencjonalne stylizacje. Ostatnio pojawiła się ubrana od stóp do głów w ciuchy z metką adidas Originals by Jeremy Scott. Zabawne kolekcje tego amerykańskiego designer kochają gwiazdy również Polsce, ale jeszcze nie widziałyśmy nikogo, kto miałby na sobie ubrania tylko jego projektu.

Rita Ora miała na sobie dres z kolekcji adidas Originals by Jeremy Scott, gdzie góra i dół kosztują po 949 złotych. Do tego gwiazda założyła traperki w panterkę projektu Jeremiego, które kosztują ok. 1049 złotych. Całość dosyć droga, ale trzeba przyznać, że te ubrania nie pozwolą ci przejść niezauważoną.

Zobaczcie więcej zdjęć tej stylizacji Rity Ory: