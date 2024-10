Rita Ora jest wstrząśnięta nagłą śmiercią Liama Payne’a, z którym blisko współpracowała przy wspólnym hicie "For You". Artystka miała zaledwie kilka godzin, by otrząsnąć się po tragicznej wiadomości, zanim musiała wystąpić na scenie. Emocje jednak wzięły górę. Nagranie z występu Rity Ory jest dostępne w sieci i wywołało wielkie poruszenie. Ciężko powstrzymać łzy.

Liam Payne, były członek zespołu One Direction, zmarł tragicznie w wyniku upadku z balkonu w hotelu w Buenos Aires. W chwili śmierci artysta miał 31 lat. Świat muzyki jest pogrążony w żałobie, a szczegóły okoliczności jego śmierci wciąż są badane. Jak donoszą media, Payne przebywał w Argentynie, gdzie miał zaplanowane spotkania zawodowe. Tragiczny wypadek wstrząsnął wszystkimi, którzy go znali, w tym również Ritą Orą, z którą łączyła go szczególna więź zawodowa.

Rita Ora i Liam Payne współpracowali przy utworze "For You", który powstał na potrzeby ścieżki dźwiękowej do filmu "Nowe oblicze Greya". Piosenka okazała się ogromnym sukcesem, a ich chemia na scenie i w teledysku była zauważalna przez fanów na całym świecie. Dla Rity Ory ta piosenka była symbolem ich wyjątkowej współpracy i relacji, która wykraczała poza samą muzykę. Śmierć Liama Payne’a sprawiła, że "For You" nabrało zupełnie nowego, bolesnego znaczenia dla artystki.

Kilka godzin po śmierci Liama Payne’a Rita Ora miała zaplanowany koncert, podczas którego próbowała oddać hołd swojemu przyjacielowi. Gdy nadeszła pora na wykonanie "For You", artystka załamała się na scenie. Publiczność była świadkiem jej walki z emocjami, gdy łzy nie pozwalały jej dokończyć piosenki. Rita Ora, usiadła na scenie i zasłoniła twarz rękami, mówiąc:

Nie mogę teraz nawet tego zaśpiewać - wyznała.

Wzruszony tłum wspierał Ritę, która była zmuszona przerwać występ. W mediach pojawiły się liczne komentarze dotyczące tego, jak trudna była to dla niej chwila, a sama Rita wyznała później, że Liam Payne był dla niej kimś wyjątkowym.

Przed koncertem Rita Ora, opublikowała w mediach społecznościowych wzruszający wpis, w którym przyznała, że jest "zdruzgotana".

Jestem zdruzgotana. Miał najmilszą duszę, której nigdy nie zapomnę. Tak bardzo kochałam z nim pracować - był po prostu wielką radością przebywać na scenie i poza nią. Ta tragiczna wiadomość łamie mi serce. Przesyłam wszystkie moje pozdrowienia i modlitwy do jego rodziny i bliskich. Nasza piosenka Dla Ciebie nabiera teraz dla mnie zupełnie nowego znaczenia. Odpoczywaj - napisała Rita Ora na Instagramie.

Nagranie z poruszającego występu Rity Ory znajdziecie tutaj.

