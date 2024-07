Bella Hadid należy do grona najlepiej ubranych gwiazd na całym świecie, a jej stylizacje niemal zawsze odbijają się głośnym echem w mediach społecznościowych. Modelka uwielbia bawić się modą. Na co dzień zwykle sięga po ubrania vintage lub inspirowane trendami z lat 90. albo z wczesnych lat 2000. oraz miksuje kontrastowe elementy garderoby. Jej wieczorowe kreacje są natomiast bardzo eleganckie oraz seksowne, często eksponują sporo ciała, wykonane są z prześwitujących lub błyszczących materiałów i mają liczne wycięcia. Tę regułę modelka podtrzymała także podczas gali „God's Love We Deliver 16th Annual Golden Heart Awards”, która odbyła się w Nowym Jorku.

Reklama

Bella Hadid w cekinowej sukience z głębokim dekoltem od Michaela Korsa

Na wydarzenie przybyła w sukience wyszywanej złotymi cekinami o długości midi. Model miał bardzo głęboki dekolt oraz marszczenie w okolicy talii. Projekt pochodzi z kolekcji na sezon wiosna-lato 2023 Michaela Korsa i kosztuje ponad 34 tys zł. Bella Hadid współpracuje z projektantem od lat, wielokrotnie występowała już w sukniach jego autorstwa oraz jest twarzą jego marki.

Zobacz także: Pragniesz wyglądać jak Bella Hadid albo Kendall Jenner? Teraz to proste!

Cekinową kreację uzupełniały złote, wiązane sandałki na obcasie oraz kolczyki i pierścionki wysadzane błyszczącymi kamieniami. Makijaż gwiazdy był świetlisty i monochromatyczny, powieki zdobiły złote i brązowe cienie, a usta brązowy błyszczyk. Jej włosy zaczesane były na bok i zebrane w kok.

Evan Agostini/Invision/AP/East News

Reklama

Podczas gali modelce towarzyszyła mama - Yolanda Hadid znana z reality-show „Żony Beverly Hills”. Celebrytka i była modelka miała na sobie beżowy, dopasowany kombinezon oraz oversize’owy płaszcz w podobnym odcieniu.

Zobacz także