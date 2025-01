Aktorski świat pogrążył się w głębokiej rozpaczy po stracie kolejnego ulubieńca. Odszedł od nas w drugiej połowie grudnia, jednak o wszystkim poinformowano dopiero teraz. Rodzina i przyjaciele nadal nie mogą uwierzyć, że odszedł na dobre. "Jego energia i entuzjazm podniosły na duchu wszystkich, z którymi pracował" - czytamy w poruszającym komunikacie.

Reklama

Nie żyje gwiazdor serialu "The Walking Dead"

Z samego rana 7 stycznia dowiedzieliśmy się o śmierci wybitnego aktora, znanego m.in. z roli w "The Walking Dead" - Kellera Scotta Fornesa. Gwiazdor zmarł tak naprawdę 19 grudnia 2024 roku w miejscowości Eastland w stanie Teksas. Informacja ta została upubliczniona 6 stycznia 2025 roku przez Great American Media. Przyczyna zgonu nie została podana do wiadomości publicznej, co pozostawia fanów i bliskich w smutku i niepewności.

Keller był znany przede wszystkim z roli w serialu "County Rescue", który zyskał dużą popularność w Stanach Zjednoczonych. Serial, emitowany przez Great American Family, opowiadał o codziennej pracy ratowników i był wysoko oceniany przez krytyków. To właśnie Great American Family potwierdziło śmierć aktora w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie i na portalu X, pisząc:

Jesteśmy głęboko zasmuceni odejściem Kellera Fornesa. Był wyjątkową osobą i utalentowanym aktorem, scenarzystą i reżyserem, a także piosenkarzem i muzykiem. Jego energia i entuzjazm podniosły na duchu wszystkich, z którymi pracował w Great American Media oraz obsadę i ekipę County Rescue. Nasze modlitwy są z jego rodziną i wszystkimi, których dotknął

Keller Scott Fornes urodził się 18 września 1992 roku i już od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie sztuką. W trakcie swojej kariery zdobył uznanie za autentyczne kreacje aktorskie i zaangażowanie w rozwój telewizji rodzinnej. Jego rola w "County Rescue" przyniosła mu szczególną rozpoznawalność. Fani mogli go również zobaczyć w hitowym serialu "The Walking Dead".

W życiu prywatnym Fornes był znany jako osoba skromna i zaangażowana w pomoc innym. W wywiadach często podkreślał, jak ważna jest dla niego możliwość inspirowania młodych ludzi do realizacji swoich marzeń. Rodzina i bliscy Kellera Fornesa zaplanowali uroczystości pożegnalne na 11 stycznia 2025 roku. Ceremonia odbędzie się w Cowboy Church of Erath County w miejscowości Stephenville, w Teksasie.

Fani aktora z całego świata wyrażają swoje współczucie i dzielą się wspomnieniami w mediach społecznościowych. Wiele osób podkreśla, że jego rola w "County Rescue" na zawsze pozostanie w ich pamięci jako inspirujące i wzruszające przedstawienie codziennych bohaterów. Póki co przyczyna śmierci Kellera pozostaje nieznana. Aktor zostawił pogrążoną w rozpaczy ukochaną żonę, Margie, rodziców i dwóch braci.

Miał przed sobą świetlaną przyszłość, którą los okrutnie przekreślił.

Reklama

Zobacz także: Nie żyje osiołek Perry. To on zainspirował kultowego bohatera "Shreka". Miał 30 lat