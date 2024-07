2. sezon „The Bear” zakończył się w niezbyt dobrym miejscu dla Carmy'ego granego przez wschodzącą gwiazdę Jeremy’ego Allena White’a. Nic dziwnego, że fani z wypiekami na twarzy czekali na kolejną odsłonę dramatycznej serii Disney+.

Zestresowany i pochłonięty szef kuchni utknął w lodówce w kluczowym momencie 2. sezonu "The Bear" i przez to przegapił otwarcie knajpy. To natomiast doprowadziło do konfliktu między jego przyjaciółmi i współpracownikami, Richiem i Sydney podczas rodzinnego spotkania.

Przyznał też, że nie jest w stanie utrzymać związku i nie ma na to czasu. To wszystko słyszała jego dziewczyna Claire, która znajdowała się po drugiej stronie drzwi, o czym nie wiedział. 3. sezon "The Bear" miał już premierę za granicą i bije rekordy popularności, stając się najchętniej oglądanym serialem w tym roku. Widzowie w Polsce będą mogli oglądać od 17 lipca. Co nas czeka?

Jeremy Allen White zdradza szczegóły dotyczące 3. sezonu "The Bear"

Już za moment 3. sezon "The Bear" będzie dostępny dla widzów Disney+ w Polsce. Gwiazda produkcji Jeremy Allen White wyjaśnił, gdzie w jakim momencie spotkamy Carmy'ego na początku nowej serii, mówiąc: „Carmy w dalszym ciągu robi to, co potrafi najlepiej, jak sądzę, czyli unika wszelkich problemów, z którymi się boryka i to właśnie zobaczycie”.

Mówiąc konkretnie o wpływie zakończenia 2. sezonu na Carmy'ego, White dodał krótko: „Wychodzę z lodówki i to dobrze”.

„A potem myślę, że Carmy robi to, w czym czuje się najlepiej, czyli w pewnym sensie ponownie zagłębia się w swoją pracę i naprawdę próbuje rzucić sobie wyzwanie. A robiąc to, tak naprawdę rzuca wyzwanie wszystkim wokół siebie i myślę, że przebywanie w pobliżu niego również staje się dość trudne dla otoczenia”.

Obok White’a w „The Bear” nadal występują Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott i Matty Matheson.

Streszczenie sezonu 3. mówi, że będziemy śledzili głównych bohaterów, którzy „robią wszystko, co w ich mocy, aby wynieść na najwyższy poziom restaurację, jego stoisko z wołowiną, które stało się wspaniałym lokalem. Robią wszystko, by utrzymać się na szczycie”.

W podsumowaniu czytamy dalej: „W branży gastronomicznej każdy dzień jest przegraną bitwą. Carmy daje z siebie więcej niż kiedykolwiek i wymaga perfekcji od swojej załogi, która stara się dorównać jego intensywności”.

3. sezon „The Bear” będzie dostępny na Disney+ już od 17 lipca. Producenci postanowili, że tego dnia na platformie od razu pojawią się wszystkie odcinki serii.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.