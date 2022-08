Rita Ora i Taika Waititi wzięli ślub w tajemnicy: "To była intymna i wyjątkowa ceremonia"

Jennifer Lopez i Alex Rodriguez rozstali się! Jak poinformował serwis Page Six, światowej sławy piosenkarka i bejsbolista byli narzeczeństwem od ponad dwóch lat. W tym czasie zdążyli już aż dwa razy planować huczny ślub i pełne przepychu wesele i aż dwa razy je przekładać. Niestey, ich związek nie przetrwał próby czasu. Jennifer Lopez i Alex Rodriguez rozstali się O rozstaniu Jennifer Lopez i Alexa Rodrigueza poinformował jako pierwszy serwis Page Six. Chwilę później doniesienia potwierdził People. Póki powody, dla których gwiazdorska para zdecydowała o rozstaniu nie są do końca jasne, jednak jak podają zagraniczne tabloidy pomiędzy byłymi zakochanymi od dłuższego czasu nie działo się dobrze, a artystka i sportowiec spędzali ze sobą coraz mniej czasu. Ostatnio para miała trudny czas. On jest teraz w Miami i szykuje się do sezonu baseballowego, a ona kręci film na Dominikanie - powiedział informator Page Six. People z kolei podaje, że parę wciąż łączą wspólne zawodowe sprawy, dlatego też ich rozstanie nie należy do najłatwiejszych. Co więcej, również dzieci Lopez bardzo przywiązały się do Alexa, przez co ropad związku jej mamy z przyszłym ojczymem był również dla nich ogromnym ciosem. Jennifer Lopez i Alex Rodriguez poznali się w 2017 roku i od razu między nimi zaiskrzyło. Zjawiskowa piosenkarka o latynoskich korzeniach i charyzmatyczny sportowiec tworzyli jedną z najgorętszych par amerykańskiego show-biznesu. Dokładnie rok po pierwszej randce Jennifer i Alex zaręczyli się. Niestety, przez pandemię para musiała aż dwukrotnie przekładać swój ślub. Niedawno Jennifer Lopez wyznała, że wraz z ukochanym zdecydowała się na terapię dla par. Niestety starania o związek się nie udały, a Jennifer Lopez i Alex Rodriguez właśnie się...