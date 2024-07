Sukienki z transparentnych materiałów odsłaniające ciało, czyli tzw. „naked dress” stale przewijają się w modzie, jednak w tym sezonie są wyjątkowo pożądane. Należą do najbardziej efektownych kreacji dlatego niezmiennie sięga po nie sporo gwiazd. Jedne z najbardziej kultowych, "nagich" sukni miały na sobie m.in. Marylin Monroe na przyjęciu urodzinowym Johna F. Kennedy'ego, Jane Birkin na premierze filmu "Slogan" w 1969 roku, Cher na Met Gali w 1947 roku oraz Kate Moss na imprezie Look of the Year Contest w 1993 roku. W późniejszych latach zdecydowały się na nie również Rihanna, Kendall Jenner, Zoë Kravitz, Megan Fox, a także Rita Ora podczas tegorocznego eventu Glamour Women of the Year Awards, który odbył się w Londynie.

Rita Ora w transparentnej kreacji marki Jacquemus

Piosenkarka założyła długą, przezroczystą suknię w czarnym kolorze wyposażoną w cienkie paseczki przy dekolcie oraz tren. Model pochodzi z kolekcji Jacquemus i kosztuje ok. 5180 zł. Gwiazda uzupełniła go srebrnymi czółenkami oraz licznymi, wsuwanymi bransoletami, które są teraz w czołówce biżuteryjnych trendów.

Całość świetnie współgrała z fryzurą i makijażem piosenkarki. Jej włosy ułożone były w „scandi waves”, czyli nową odmianę surferskich fal. Powieki natomiast zdobiły błyszczące, złote cienie wyblendowane z czarnymi, a usta podkreślała brązowa pomadka.

Ana M. Wiggins/Avalon/East News

Tego samego wieczoru gwiazda przebrała się jeszcze w drugą sukienkę - bogato zdobioną z frędzlami w stylu boho, którą zaprojektował Elie Saab. Projekt pojawił się w jego kolekcji na wiosnę 2022.

