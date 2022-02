Krajowe preselekcje do konkursu Eurowizja 2017 już niebawem, a tymczasem artyści mają czas do 20 stycznia, żeby zgłosić swoje piosenki do udziału w konkursie. Wiemy już, że swoje piosenki do konkursu zgłosili Mateusz Maga i Arkadiusz Matuszak z zespołu AreQue. Ale są i dwa nowe nazwiska. Zobacz: Kto powinien reprezentować Polskę na Eurowizji 2017?! Kilku artystów zgłosiło się do preselekcji. Głosuj na ulubionego PLEBISCYT Kto na Eurowizję 2017? Lista polskich artystów Jak podaje Dziennik Eurowizyjny do konkursu zgłosili się Anna Karwan, która była finalistką 7. edycji "The Voice of Poland" oraz Madox , który wysłał swój utwór do finału narodowego konkursu także rok temu. Czytamy też, że udziałem w konkursie nie są zainteresowani Varius Manx z Kasią Stankiewicz czy Dawid Kwiatkowski. Pobożnym życzeniem fanów jest, aby Doda zgłosiła swoją piosenkę. Czy w końcu tak się stanie? Musimy poczekać do 27 stycznia, bo to właśnie wtedy Telewizja Polska ogłosi, kto wystartuje w preselekcjach do konkursu Eurowizji 2017. Chcielibyście, żeby Doda w końcu wystartowała w konkursie? Zobacz także: Skandal łapówkarski na preselekcjach do Eurowizji 2017! Kto miał zapłacić za gwarantowany udział w konkursie? Anna Karwan zajęła trzecie miejsce w 7. edycji The Voice of Poland. Madox był finalistą programu "Mam talent". Od lat mówi się, że Doda powinna pojechać na Eurowizję.