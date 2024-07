23:59 - To nie koniec dzisiejszych występów Polaków na igrzyskach. Przed nami jednak jeszcze dwa tygodnie zmagań i trzeba rozsądnie rozłożyć siły, żeby nie przegapić żadnych polskich medalowych występów. A skoro tych dzisiaj już nie będzie, to kończymy i zapraszamy na jutro.



A nocnym markom przypominamy, co jeszcze tej nocy przed nami:

godz. 01.30: gimnastyka sportowa, kwalifikacje z udziałem Katarzyny Jurkowskiej-Kowalskiej

godz. 03.11: 200 m dowolnym mężczyzn, półfinały z udziałem Kacpra Majchrzaka

godz. 04.00: siatkówka plażowa, mecz Grzegorz Fijałek/Mariusz Prudel kontra Wiaczesław Krasilnikow/Konstantin Semenow (Rosja).

23:56 - Polskie deblistki poza igrzyskami. Szkoda.

23:45 - Poskutkowała nie na długo. 3:5 w decydującym secie i Polki bliskie odpadnięcia.

23:35 - Nasza połajanka poskutkowała! 3:2 dla Polek w trzecim secie. Jeszcze trzy! Jeszcze trzy!

23:29 - Kania i Jans-Ignacik przegrywają 0:2 w trzecim secie i jeśli się nie wezmą za siebie to podążą drogą wydeptaną przez trio Radwańska/Linette/Janowicz.

23:16 - W tenisowym meczu polskiej pary deblowej remis 1:1. Gramy trzeci set. To znaczy, one grają :).

Polska przegrywa z Brazylią w turnieju piłki ręcznej Rio 2016

23:09 - No i przegrzmociliśmy 32:34. Tragedii nie ma, ale z taką grą w obronie łatwo nie będzie. We wtorek gramy z Niemcami.

23:06 - Gonimy, ale czasu coraz mniej...

23:01 - Sześć minut do końca meczu, sześć bramek do odrobienia. Może być ciężko.

22:50 - Karny, dwie minuty kary i kontuzja Lijewskiego. Nieszczęścia chodzą trójkami.

22:46 - Odrabiamy z mozołem straty, w czym - standardowo - pomaga wspaniała postawa bramkarza. I tu niespodzianka, wcale nie Sławka Szmala, ale Piotra Wyszomirskiego.

22:40 - Co tam się wyprawia na tym boisku do ręcznej. Bramkarz Brazylii.... strzelił nam już dwa gole. 16:20 dla Brazylii.

22:33 - Polak potrafi! Polka też. A właściwie Polki. Jans-Ignacik i Kania wygrywały już 4:1 w pierwszym secie, ale przegrały 4:6.

22:32 - Trzy bramki do nadrobienia. Gramy!

22:30 - Za chwilę zacznie się druga połowa meczu z Brazylią. W deblu grają też Klaudia Jans-Ignacik i Paula Kania.

22:12 - W meczu 11:13, a my jemy kolację. Szczypiorek na część szczypiornistów :).

22:00 - I już dużo lepiej to wygląda. Przegrywamy z Brazylią tylko 8:10.

21:54 - Możemy spokojnie śledzić mecz piłki ręcznej. Na razie inni Polacy nie pojawią się na arenach Rio de Janeiro. No tak w miarę spokojnie, bo przegrywamy 4:9.

21:49 - Na razie w meczu z Brazylią średnio. Właściwie to bardzo słabo, bo przegrywamy 1:5, ale spokojnie, wygramy jedną bramką w końcówce. Wiadomo.

21:42 - Zastanawiacie się, co z polskimi tenisistami stołowymi? Wang Zeng Yi i Jakub Dyjas odpadli.

Zastanawiacie się, co z kajakarzem górskim Maciejem Okręglakiem? Też odpadł. To przykra niespodzianka, Maciej w ostatniej chwili zastąpił typowanego do medalu Mateusza Polaczyka. Pokonał go w krajowych eliminacjach.

21:38 - Jerzy Janowicz po przegranym meczu pierwszej rundy turnieju tenisowego: - Zrobię wszystko, żeby wrócić do pierwszej dwudziestki na świecie.

Instagram

21:29 - A za chwilę polscy szczypiorniści zmierzą się z gospodarzami igrzysk Brazylijczykami - nie będzie tak łatwo jak z Egiptem.

21:26 - Kasia Niewiadoma po wyścigu: - Trochę zabrakło. Nie chciałam przeszarżować pod górę, a na zjazdach było strasznie ślisko. Przykro - cytuje dziennikarz TVP Sebastian Parfjanowicz.

Twitter/parfjanowicz

Olimpijski turniej siatkówki Rio 2016. Polska - Egipt 3:0

21:17 - Polska - Egipt 3:0. Szybko, łatwo i bez nerwów.

21:16 - Dobra wiadomość w sprawie koszmarnego upadku, jakiemu uległa Holenderka van Vleuten w wyścigu kolarskim. Holenderska kolarka czuje się dobrze! Uff, bo paskudnie to wyglądało.

21:13 - A to piękne, polskie siatkarki plażowe :). Kinga Kołosińska i Monika Brzostek:

Twitter

Szóste miejsce Katarzyny Niewiadomej w wyścigu kolarskim

21:07 - Katarzyna Niewiadoma kończy na szóstym miejscu. Heroiczny wyścig Polki! Największą przegraną Amerykanka, która samotnie uciekała przez ostatnie kilometry. Do złota zabrakło jej... 100 metrów i ostatecznie była czwarta.

21:01 - Wielkie emocje w wyścigu kolarskim. Niewiadoma o kilka sekund od medalu, ale coraz mniejszy dystans dzieli kolarki od mety. Może nie wystarczyć czasu, aby dogonić medal.

20:56 - A siatkarze prowadzą już 2:0. Drugi set wygrany do 20 i raczej nie powinniśmy się denerwować.

20:52 - Tak goni Kasia Niewiadoma (biało-czerwona koszulka w pasy)!

screen TVP

20:44 - Parę zabójczych serwów i Polacy odskoczyli na trzy punkty Egiptowi.

20:43 - Niewiadoma się nie poddaje! Odzyskała siły i zbliża się do grupki, która powalczy o brązowy medal!

20:39 - Siatkarze w drugim secie spokojnie kontrolują sytuację, a wynik oscyluje na granicy remisu. U kolarek zaczyna uciekać Holenderka. Niewiadoma coraz dalej.

20:32 - To nie jest żart - Jelena Jankovic wycofała się z tenisowego turnieju olimpijskiego z powodu kontuzji... paznokcia.

20:31 - Zaczyna się decydujący fragment wyścigu kolarskiego. Katarzyna Niewiadoma niestety odstaje od prowadzącej grupy.

20:24 - Nie wiemy co u kolarek, bo telewizja postanowiła przełączyć się na reklamę Espumisanu.

20:20 - Egipcjanie bez szans z polskimi siatkarzami. Wygrywamy w pierwszym secie do 18.

20:15 - Wszyscy kibicujemy Kasi Niewiadomej, a tymczasem w ucieczce, która uformowała się w wyścigu kolarskim jedzie Małgorzata Jasińska. Siedem kolarek ma coraz większą przewagę nad peletonem, w którym jest Niewiadoma.

Jerzy Janowicz odpadł z igrzysk olimpijskich Rio 2016

20:13 - Nie ma już Jerzego Janowicza na tych igrzyskach. Polak przegrał w tie-breaku 1:2 (7-5 1-6 6-7 (10-12).

20:09 - Dzisiejszą sesję eliminacyjną na pływalni skwitujmy tak, że Polacy popłynęli słabo. Nie będziemy wymieniać po nazwiskach. Kacper Majchrzak popłynie w półfinałach i jego wymienimy.

20:01 - Niewiadoma ściga się o medal, Janowicz gra w tie-breaku o zwycięstwo, siatkarze zaczęli mecz z Egiptem. Zaczyna brakować telewizorów.

19:58 - To jeszcze wyścig kolarski, czy już konkurs na miss mokrej podkoszulki?

screen TVP

19:53 - Dobra, ale, o co chodzi z tym całym C1, K1 w kajakarstwie górskim? Z grubsza o sposób siedzenia w kajaku. Mniejsza z tym, ważne, żeby nie trącać w bramki rozstawione na trasie.

19:51 - Gorzej w kajakarstwie górskim poszło Maciejowi Okręglakowi w K1. Na razie nie jest wesoło, ale przed nim jeszcze drugi przejazd.

19:41 - Jeśli zastanawiacie się, jak poszło Pawłowi Spisakowi i Banderasowi, to dajcie sobie spokój.

No dobra, zajęli 43. miejsce.

19:37 - Nie zapominamy o Jerzym Janowiczu. Polak w trzecim secie remisuje 3:3.

19:33 - Zgodnie z przypuszczeniami Kawęcki nie awansował do półfinału. Za to drugi Polak startujący w eliminacjach 100 m. stylu dowolnego - Tomasz Polewka - ........ też nie.

19:22 - Jako że Radosław Kawęcki zajął ósme (ostatnie) miejsce w wyścigu eliminacyjnym na 100 m. stylem grzbietowym, napiszmy tylko, że jego koronnym dystansem jest 200 metrów. I tego się trzymajmy.

19:09 - Do boju ruszył Banderas! A na nim Paweł Spisak. Nie wiemy o co w tym chodzi, ale wyglądają ładnie.

screen TVP

19:08 - Janowicz poległ w drugim secie 1:6. Gramy dalej.

19:01 - To już pewne - Hedwig w półfinale C1. Całkiem udany dzień jak na razie.

18:57 - Janowicz w drugim secie przegrywa 1:4, ale spokojnie, w pierwszym secie było podobnie.

18:51 - Co za widok! Polki walczą na trasie wyścigu kolarskiego, a z boku kibicują im bohaterowie wczorajszego wyścigu - Michał Kwiatkowski i koledzy.

Twitter

18:47 - Świetny przejazd Grzegorza Hedwiga w eliminacjach C1 w kajakarstwie górskim. Na razie prowadzi i wiele wskazuje na to, że zobaczymy go w półfinale!

18:41 - Nie było tak źle, Kacper Majchrzak awansował do półfinału 200 m. stylem dowolnym. Brawo!

18:35 - Kacper Majchrzak szósty na pływalni w wyścigu na 200 metrów stylem dowolnym. Będzie ciężko o awans dalej, ale jeszcze nie wszystko stracone.

18:32 - Jerzy Janowicz wygrywa pierwszego seta 7:5! Na razie zapowiada się, że nie będzie powtórki z Agnieszki Radwańskiej. Brawo! Ale to jeszcze nie koniec.

18:20 - Na nietelewizyjnym korcie gra w końcu Jerzy Janowicz. W pierwszym secie remisuje 1:1 z Luksemburczykiem Gillesem Muellerem.

18:18 - Alicja Tchórz popłynęła. Dosłownie i chyba metaforycznie też. Drugie miejsce w eliminacyjnym wyścigu na 100 metrów stylem grzbietowym raczej nie da jej awansu do kolejnej rundy.

17:59 - W wyścigu kolarskim cisza i spokój. Kolarki jadą spokojnie w peletonie i oszczędzają siły. Jedna kolarka ucieka, ale nikt się nią nie przejmuje.

A my zjedliśmy obiad :).

17:38 - Janowicz wciąż czeka na rozpoczęcie swojego spotkania.

Mała wpadka Macieja Kurzajewskiego

17:34 - Maciejowi Kurzajewskiemu na początek studia olimpijskiego się coś popopopopopo...

17:25 - Niedługo też rywalizacja kajakarzy górskich, a w niej Grzegorz Hedwig.

17:15 - Ruszyły!

screen TVP

17:01 - Mimo zwycięstwa w turnieju siatkówki plażowej, przed Polkami (i zwycięskimi wczoraj Polakami) jeszcze długa droga do medalu. W grupie czekają ich jeszcze po dwa spotkania, a potem 1/8, ćwierćfinały itd. Trochę trzeba się napocić, żeby zdobyć medal w tej dyscyplinie.

A za kilka minut na trasę wyścigu kolarskiego ruszy Kasia Niewiadoma.

16:55 - Jerzy Janowicz wciąż czeka na swój mecz. Wiatr przeszkadza w rozpoczęciu gry.

Kinga Kołosińska i Monika Brzostek wygrywają z Amerykankami w siatkówce plażowej!

16:51 - Brawo, dziewczyny! Amerykanki pokonane 15:7 w trzecim secie i 2:1 w setach. Teraz przed nimi dwa kolejne mecze w swojej grupie. Ale to dopiero we wtorek i czwartek.

16:48 - Polki postawiły tarczę antyrakietową i Amerykanki bez szans. 12:4, trzy punkty do zwycięstwa.

16:44 - Zaczęło się z kłopotami, ale już Polki prowadzą 5:4 w tie-breaku. 6:4!

16:38 - Dobra nasza! 21:13 i o wyniku meczu zadecyduje trzeci set. Do boju, dziewczyny!

16:30 - Porywisty wiatr, który przeszkadza tenisistom i całkiem przeszkodził wioślarzom, wygląda tak:

A bit windy here! pic.twitter.com/0tNSSXWBVN

— Joanna Rowsell Shand (@JoRowsellShand) August 7, 2016

16:26 - I dziewczyny robią wszystko, żeby wygrać. 8:2 w drugim secie, a teraz już 9:2. Powoli można szykować się na trzeci set.

16:10 - A duet Kołosińska/Brzostek przegrywają niestety pierwszego seta. Teraz muszą wygrać dwa kolejne, by zwyciężyć całe spotkanie.

16:18 - Kolejne opóźnienie wpływające na starty Polaków - mecz Jerzego Janowicza ma rozpocząć się pół godziny po planowanym czasie (16:30). Polak zagra na korcie bez kamer, więc "szkoda, że państwo tego nie zobaczą!".

16:13 - W pierwszym secie na razie Polki przegrywają czterema punktami. Ale jeszcze trochę do końca tego seta.

16:08 - Okazuje się, że odnosimy sukcesy nie tylko na trasach kolarskich, boiskach do siatkówki plażowej i kortach... No na kortach to tak średnio...

Twitter/K_Stanowski

15:58 - No dobra, koniec żartów. Zaczynamy polskie emocje. Kinga Kołosińska i Monika Brzostek debiutują na igrzyskach i na stadionie siatkówki plażowej zagrają z Amerykankami Sweat/Fendrick.

15:55 - Wczoraj przeziębiła się Agnieszka Radwańska, dzisiaj katar mają Chorwaci. Właśnie przegrywają z Katarem w piłce ręcznej 23:30.

15:42 - "Będziemy walczyć z ciężką i wymagającą trasą, mocnymi rywalkami, ciężkimi warunkami" - zapowiadają polskie kolarki, które na trasę olimpijską wyruszą o 15:15. Liczymy na kolejny medal!

Facebook/ancurro92

15:35 - I to by było na tyle, jeśli chodzi o regaty wioślarskie. Dzisiaj polskie osady nie popływają. Żadne inne też nie - zawody zostały odwołane.

15:27 - Na korcie tenisowym są już szopy. Po nich wejdzie tam Jerzy Janowicz.

East News

15:12 - Wioślarze na razie nie popływają. Polski wioślarz Miłosz Jankowski nadaje na Facebooku:

UWAGA!!! Warunki są tak do dupy, że jest przesunięcie startu o 2 godziny później!!! Co tu się dzieje... ludzie taśma klejąca zaklejają łódki od góry albo odsadnie do boków aby woda się nie nalewała podczas wyścigu. Tego jeszcze nie było :)

15:05 - Pierwszą z polskich zawodniczek startujących dzisiaj na igrzyskach była Klaudia Breś w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego. "Była", bo z 23. wynikiem wśród startujących nie zakwalifikowała się do dzisiejszego finału.

15:00 - Kolejny olimpijski dzień przed nami. Będziemy dziś trzymać kciuki m.in. za Katarzynę Niewiadomą w wyścigu kolarskim, a także za drużyny siatkarzy i piłkarzy ręcznych. Za chwilę polskie osady wpłyną na tor wioślarski. Płyniemy!

Zapraszamy na relację z drugiego dnia XXXI Igrzysk Olimpijskich Rio de Janeiro 2016

Występy Polaków podczas drugiego dnia igrzysk olimpijskich Rio 2016. 7 sierpnia, niedziela

WIOŚLARSTWO

15.10 - dwójka bez sternika kobiet, eliminacje - Anna i Maria Wierzbowskie

15.40 - dwójka podwójna wagi lekkiej kobiet, eliminacje - Weronika Deresz, Martyna Mikołajczak

16.20 - dwójka podwójna wagi lekkiej mężczyzn, eliminacje - Miłosz Jankowski, Artur Mikołajczewski

STRZELECTWO

Pistolet pneumatyczny

14.00 - eliminacje 10 m kobiet - Klaudia Breś

16.00 finał - ew. Klaudia Breś

GIMNASTYKA SPORTOWA

14.45 - eliminacje kobiet w wieloboju indywidualnie - Katarzyna Jurkowska-Kowalska

JEŹDZIECTWO

15.00 - WKKW indywidualnie i drużynowo, dzień 2 - Paweł Spisak

SIATKÓWKA PLAŻOWA

16:00 - 1grupa A: Kinga Kołosińska, Monika Brzostek - Lauren Fendrick, Brooke Sweat (USA)

4.00 - grupa E: Grzegorz Fijałek, Mariusz Prudel - Wiaczesław Krasilnikow, Konstantin Semienow (Rosja)

TENIS

16.00 - gra pojedyncza mężczyzn - Jerzy Janowicz - Gilles Muller (Luksemburg)

20:30 - gra podwójna kobiet - Paula Kania i Klaudia Jans-Ignacik

KOLARSTWO SZOSOWE

17.15 - wyścig ze startu wspólnego kobiet - Małgorzata Jasińska, Katarzyna Niewiadoma, Anna Plichta

KAJAKARSTWO GÓRSKIE

17.30 - eliminacje C1 mężczyzn - Grzegorz Hedwig

18.20 - eliminacje K1 mężczyzn - Maciej Okręglak

PŁYWANIE

18.03 - 100 m st. grzbietowym kobiet, eliminacje - Alicja Tchórz

18.24 - 200 m st. dowolnym mężczyzn, eliminacje - Kacper Majchrzak, Jan Świtkowski

19.23 - 100 m st. grzbietowym mężczyzn, eliminacje - Radosław Kawęcki, Tomasz Polewka

20.17 - 4x100 m st. dowolnym mężczyzn, eliminacje - Konrad Czerniak, Paweł Juraszek, Kacper Majchrzak, Jan Świtkowski

3.00 - 200 m st. dowolnym mężczyzn, półfinały - ew. Kacper Majchrzak, Jan Świtkowski

3.53 - 100 m st. klasycznym mężczyzn, FINAŁ - ew. Marcin Stolarski

4.12 - 100 m st. grzbietowym mężczyzn, półfinały - ew. Radosław Kawęcki, Tomasz Polewka

4.36 - 100 m st. grzbietowym kobiet, półfinały - ew. Alicja Tchórz

4.54 - 4x100 m st. dowolnym mężczyzn, FINAŁ - ew. Konrad Czerniak, Paweł Juraszek, Kacper Majchrzak, Jan Świtkowski

TENIS STOŁOWY

19.30 - 2. runda gry pojedynczej mężczyzn - Jakub Dyjas kontra Aleksandr Szibajew (Rosja), Zengyi Wang kontra Bojan Tokic (Słowenia)

1.00 - 3. runda gry pojedynczej mężczyzn - ew. Dyjas, Wang

SIATKÓWKA, MĘŻCZYŹNI

20:00 Grupa B: Polska - Egipt

PIŁKA RĘCZNA, MĘŻCZYŹNI

21.40 - MĘŻCZYŹNI Grupa B: Polska - Brazylia