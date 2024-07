5 z 8

Czy wiedzieliście, że w kadrze Polski wybierającej się licznie na igrzyska Rio 2016 jest również Banderas? Nie, nie chodzi o słynnego aktora, ale o kogoś równie uroczego :).

Banderas wystartuje w barwach Polski na igrzyskach olimpijskich Rio 2016

Banderas to 9-letni wałach rasy szlachetna półkrew, który razem z dosiadającym go jeźdźcem Pawłem Spisakiem zakwalifikował się do olimpijskich zawodów jeździeckich. Dla rywalizującego we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego (WKKW) zawodnika JLS Dako-Galant Skibno będą to czwarte w karierze igrzyska olimpijskie, Banderas zadebiutuje na tak dużej imprezie sportowej. Co więcej, konia w drodze do Rio czekał pierwszy w życiu lot samolotem, którego Paweł Spisak obawiał się bardziej niż swojego startu. Zupełnie niepotrzebnie. Banderas dotarł na miejsce w świetnym humorze i podobno bardzo mu się podobało w samolocie. Bardziej jednak na suchym lądzie:

Podróż koni na igrzyska Rio 2016 wyglądała natomiast tak: