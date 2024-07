Ponad 2 lata pracy kilkudziesięciu projektantów, grafików i konstruktorów odzieży zaowocowały kolekcją dopracowaną w najdrobniejszych szczegółach. Każdy z olimpijskich zestawów składa się z ponad 70 elementów - odzieży, obuwia i akcesoriów - łączących sportowe formy i najnowsze trendy. Z czego wynika funkcjonalność i komfort użytkowania Kolekcji Olimpijskiej Rio 2016 od 4F, tłumaczy Dyrektor Kreatywna marki, Ranita Sobańska:

W odzieży treningowej używamy na przykład technologii bezszwowej oraz niewidocznych wykończeń, które zapobiegają otarciom podczas uprawiania aktywności fizycznej. Zadbaliśmy, by odzież była wyposażona w technologie szybkoschnące o powiększonej powierzchni włókien dla ulepszonego zarządzania wilgocią, technologie antybakteryjne, które uwalniają od zanieczyszczeń, a także technologie chłodzące, które pomagają utrzymać komfortową temperaturę ciała nawet przy wysokiej temperaturze.

Czym, poza zaawansowaną technologią, wyróżniają się ubrania i akcesoria z Kolekcji Olimpijskiej? P { margin-bottom: 0.21cm; }

Przygotowując kolekcję, zdecydowaliśmy się na soczystą, neonową czerwień, bo neon to kolor ludzi aktywnych, idealny dla sportowców. Igrzyska odbywają się w Brazylii, Rio to miasto samby i karnawału - chcieliśmy, żeby również w naszej kolekcji było widać tę energię i radość. Jesteśmy przekonani, że każdy, kto zobaczy naszego reprezentanta w Rio, będzie wiedział, że to Polak.