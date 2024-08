Emocje towarzyszyły fanom kolarstwa aż do końca. Na szczęście Katarzyna Niewiadoma utrzymała prowadzenie i z przewagą czterech sekund nad rywalką Demi Vollering przekroczyła metę jako pierwsza, wygrywając Tour de France. Tak Niewiadoma przeszła do historii polskiego kolarstwa. Kibice mogli zapomnieć o jej niepowodzeniu podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, na których zajęła dopiero ósme miejsce. Po niedzielnym triumfie Polka od razu pobiegła do ukochanego.

Katarzyna Niewiadoma wygrała Tour de France i wpadła w objęcia męża

To był emocjonalny rollercoaster, który na szczęście skończył się euforią Katarzyny Niewiadomej. Prowadzenie w klasyfikacji ogólnej Polka objęła już w czwartek, odbierając żółtą koszulkę Demi Vollering. Holenderka wygrała Tour de France w ubiegłym roku. Niewiadoma obroniła pozycję liderki, utrzymując przewagę czterech sekund na koniec niedzielnego wyścigu.

Katarzyna Niewiadoma JULIEN DE ROSA/AFP/East News

W wieku 29 lat polska kolarka osiągnęła największy sukces w swoim życiu. Nie tylko przeszła do historii sportu, ale dodatkowo zarobiła 50 tysięcy euro. Zaraz po wygranej Tour de France Niewiadoma podeszła do ukochanego i wpadła mu w ramiona. Mąż kibicował jej przez cały czas.

Katarzyna Niewiadoma JULIEN DE ROSA/AFP/East News

Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Taylor Phinney od lat wspiera Katarzynę Niewiadomą. Dobrze wie, co przeżywa jego żona, ponieważ sam był kolarzem. Swoją karierę skończył w 2019 roku, by zająć się sztuką. Podczas Tour de France pomalował fragment trasy. Na asfalcie napisał „Kasia królowa”.

Bardzo mnie wspiera, jego rady są dla mnie bezcenne – powiedziała Niewiadoma po sukcesie.

Katarzyna Niewiadoma JULIEN DE ROSA/AFP/East News

Sportowców łączy bardzo bliska, partnerska relacja. Para co jakiś czas publikuje też wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. W jednym z postów Niewiadoma kolarka określiła Phinneya jako „najlepszego przyjaciela, psychologa, doskonałego słuchacza, prywatnego didżeja i komika stand-upowego”.

Mam najbardziej troskliwą, wspaniałomyślną, bezinteresowną, kochaną osobę u boku – napisała.

Phinney jest starszy od swojej żony o pięć lat. To czterokrotny medalista torowy i dwukrotny medalista szosowy mistrzostw świata. Para poznała się w trakcie zawodów w Katarze, niedługo po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w Rio De Janeiro w 2016 roku. W czerwcu br. dowiedzieliśmy się o ślubie sportowców.

Podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu Niewiadoma miała potężnego pecha. Reprezentantka Polski uczestniczyła w kraksie i dojechała dopiero jako ósma. Ze łzami w oczach mówiła wówczas o poczuciu bezsilności i tym, że od dłuższego czasu brakuje jej szczęścia w wyścigach. Na szczęście tym razem było inaczej.

Taylor Phinney PhotoSport/REX/Shutterstock/EAST NEWS

Niewiadoma to kolejna bohaterka. W ostatnim czasie kilka sportsmenek zyskało szczególną sympatię polskich kibiców. Niedawno wszyscy dowiedzieli się, kim jest Julia Szeremeta. Pięściarka wywalczyła na igrzyskach srebrny medal w boksie w kategorii do 57 kilogramów.

