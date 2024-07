23:35 - No i pięknie! Mamy BRĄZOWY MEDAL!

Reklama

22:12 - Koń nie zawiódł, Oktawia Nowacka nie zawiodła! Polka dalej prowadzi w pięcioboju nowoczesnym!

21:06 Bardzo, bardzo ważne w pięcioboju nowoczesnym jest wylosowanie dobrego konia. Oto, co się dzieje, gdy losowanie jest niepomyślne.

Zobacz także

screen TVP

screen TVP

20:41 - Rozpoczęła się trzecia konkurencja pięcioboju nowoczesnego - jeździectwo. Starty Polek - Anna Maliszewska 20:50, Oktawia Nowicka 21:40.

20:20 - To my dziękujemy!

Facebook

20:17 - Ruszyły na trasę chodu polskie chodziarki: Paulina Buziak, Agnieszka Dygacz i Agnieszka Szwarnóg. Trzymajmy kciuki za to, żeby doszły ;).

19:57 - Prowizoryczne obliczenia okazały się słuszne. Polka Oktawia Nowacka dołożyła jeszcze jedno zwycięstwo w rundzie bonusowej (więcej nie mogła z powodu specyfiki tej rundy) i prowadzi po dwóch konkurencjach z bardzo dobrym wynikiem tylko o kilka punktów mniejszym niż rekord olimpijski. jazda konna za pół godziny. Potrzebne będzie szczęście, bo zawodniczki losują konie, na których wystąpią i ważne, by Oktawia nie trafiła na tego narowistego.

18:14 - Prowizoryczne obliczenia matematyczne wskazują na to, że Oktawia nadal prowadzi w pięcioboju. Oficjalnych wyników nie ma, bo szermierka wliczy się do klasyfikacji po ukończeniu drugiej jej części, która od 19.

18:00 - Przegrał Piotr Paziński w 1/8 taekwondo. Teraz trzeba trzymać kciuki za Cheicka Sallaha Juniora Cisse, który go pokonał. Jeśli zawodnik Wybrzeża Kości Słoniowej dojdzie do finału, Paziński powalczy w repasażach.

Podobną drogę do medalu miała wczoraj Monika Michalik, więc nie jest aż tak beznadziejnie, jakby to mogło wyglądać!

17:40 - Oktawia w pływaniu na szesnastym miejscu, ale nie ma co patrzeć na to miejsce, bo w generalce jest na pewno wyżej. Jak wysoko? Nie wiadomo, komentatorzy nie chcą powiedzieć.

17:15 - Oktawia Nowacka druga w swojej serii. Przez większość czasu prowadziła, ale osłabła na ostatnich metrach i dała się pokonać Koreance. Ale spokojnie, miejsce ma mniejsze znaczenie, liczy się czas i otrzymane za niego punktu. 290 punktów dla Oktawii to więcej niż 280 dla Anny Maliszewskiej.

17:09 - Anna Maliszewska wygrywa swoją serię, za chwilę popłynie Oktawia Nowacka. Jaki ich wynik przełoży się na klasyfikację generalną dowiemy się dopiero po ukończeniu zawodów przez wszystkie zawodniczki.

16:57 - Adrian Błocki ukończył chód na 50 kilometrów na 15. pozycji. Rafał Augustyn doszedł 22.

16:55 - Za chwilę przeniesiemy się na pływalnię, ale na szczęście nie po to, żeby oglądać kolejne niepowodzenia polskich pływaków, ale po to, żeby kibicować polskim pięcioboistkom w drugiej konkurencji - pływaniu. Na starcie liderka po szermierce Oktawia Nowacka.

16:08 - Teraz troszeczkę poczekamy na kolejnych Polaków. W oczekiwaniu na nich możemy np. pooglądać jeździeckie zawody w skokach przez przeszkody albo chód na 50 kilometrów. A nie! W chodzie są Polacy przecież. O ile ich nie zdyskwalifikowano.

15:46 - No i kiszka. Nie będzie Polek w finale A K4 na 500 metrów. Przykra niespodzianka. Polskie medalistki z dwójek i jedynek nie zdobędą medali w konkurencji czwórek. Nie będzie więcej polskich medali w kajakarstwie na igrzyskach w Rio.

15:33 - Nie powiódł się sprytny plan Mateusza Kamińskiego i Michała Kudły. Okazało się, że wcale nie jest sprytny, bo do finału A nie awansowali. Czwarte miejsce w półfinale daje im finał B.

15:03 - Na trasie chodu na 50 kilometrów idą Polacy Rafał Augustyn, Adrian Błocki, Rafał Fedaczyński. Maszerują w środku trzeciej dziesiątki stawki, ale tak to już jest w chodzie na 50 kilometrów, że przeciwnicy będą słabli, a idący swoim tempem Polacy będą dość wysoko.

Przynajmniej tak wygląda polski chód na 50 kilometrów po tym jak karierę skończył Robert Korzeniowski.

14:42 - Nasza "medalowa" czwórka K4 na 500 metrów Edyta Kierkla-Dzieniszewska, Beata Mikołajczyk, Karolina Naja, Marta Walczykiewicz popłynęła tak, żeby się nie zmęczyć i awansu do finału poszukać w półfinale. A i tak zajęły drugie miejsce. Półfinał po piętnastej.

14:21 - Mateusz Kamiński i Michał Kudła mają sprytny plan. Teraz spokojnie będą na przedostatnim miejscu, a potem popłyną jeszcze raz i wtedy wejdą do finału. No zobaczymy.

14:22 - Zaczęło się kiepsko, ale też nie liczyliśmy na wiele. Paweł Kaczmarek w K1 na 200 metrów nie zdołał przebić się do półfinału z dopiero 18 czasem.

A za chwilę w C2 na 1000 metrów popłyną Mateusz Kamiński i Michał Kudła.

Hitem czternastego dnia igrzysk Rio 2016 będzie niewątpliwie starcie polskich piłkarzy ręcznych z Danią w półfinale turnieju olimpijskiego. Po wspaniałym zwycięstwie nad Chorwacją liczymy na to, że szczypiorniści pokażą charakter także w starciu z Duńczykami. Stawką olimpijski finał. Duńczycy zostali pokonani przez Chorwatów w fazie grupowej turnieju, więc na pewno są w zasięgu Polaków. Zresztą, z taką grą jak w nocy ze środy na czwartek, wszystkie drużyny są w zasięgu Polaków. Co oprócz tego? Honoru polskiego młotu po odpadnięciu Pawła Fajdka będzie bronił Wojciech Nowicki, w kajakarstwie zobaczymy wszystkie trzy polskie medalistki tych igrzysk w osadzie K4, a w pięcioboju nowoczesnym o medal powalczy wczorajsza sensacyjna liderka zawodów Oktawia Nowacka. Będzie co oglądać!

Występy Polaków podczas czternastego dnia igrzysk olimpijskich Rio 2016. 19 sierpnia, piątek

LEKKOATLETYKA

13.00: chód 50 km mężczyzn - Rafał Augustyn, Adrian Błocki, Rafał Fedaczyński

19.30: chód 20 km kobiet - Paulina Buziak, Agnieszka Dygacz, Agnieszka Szwarnóg

1.40: 4x400 m kobiet, eliminacje - Iga Baumgart, Martyna Dąbrowska, Małgorzata Hołub, Justyna Święty, Patrycja Wyciszkiewicz, Ewelina Ptak

2.05: młot mężczyzn, finał - Wojciech Nowicki

2.10: 4x400 m mężczyzn, eliminacje - Rafał Omelko, Jakub Krzewina, Kacper Kozłowski, Łukasz Krawczuk, Karol Zalewski

KAJAKARSTWO

14.00: K1 200 m mężczyźni, eliminacje- Paweł Kaczmarek

14.21: C2 1000 m mężczyźni, eliminacje - Mateusz Kamiński i Michał Kudła

14.51: K4 500 m kobiety, eliminacje - Edyta Kierkla-Dzieniszewska, Beata Mikołajczyk, Karolina Naja, Marta Walczykiewicz

15.07: K1 200 m mężczyźni, półfinały - ew. Kaczmarek

15.21: C2 1000 m mężczyźni, półfinały - ew. Kamiński i Kudła

15.36: K4 500 m kobiety, półfinały - ew. Edyta Kierkla-Dzieniszewska, Beata Mikołajczyk, Karolina Naja, Marta Walczykiewicz

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY

17.00: pływanie - Oktawia Nowacka, Anna Maliszewska

19.00: szermierka - Oktawia Nowacka, Anna Maliszewska

20.30: jazda konna - Oktawia Nowacka, Anna Maliszewska

23.00: bieg ze strzelaniem - Oktawia Nowacka, Anna Maliszewska

TAEKWONDO

17.45: mężczyźni, kat. 80 kg - 1/8 finału Piotr Paziński - Cheick Sallah Junior Cisse (Wybrzeże Kości Słoniowej)

20.15: mężczyźni, kat. 80 kg - ćwierćfinały, ew. Piotr Paziński

22.15: mężczyźni, kat. 80 kg - półfinały, ew. Piotr Paziński

1.15: mężczyźni, kat. 80 kg - repasaże, ew. Piotr Paziński

2.15: mężczyźni, kat. 80 kg - o brązowy medal, ew. Piotr Paziński

3.15: taekwondo, mężczyźni, kat. 80 kg - finał, ew. Piotr Paziński

PIŁKA RĘCZNA

Reklama

1.30: Polska - Dania (półfinał)