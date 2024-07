Polska w półfinale igrzysk olimpijskich Rio 2016! Polscy piłkarze ręczni zagrali genialne spotkanie przeciwko faworyzowanej Chorwacji i w porywającym stylu awansowali do bezpośredniej walki o medale. Momentami ręce same składały się do oklasków!

Polscy piłkarze ręczni w półfinale igrzysk Rio 2016

To miało być trudne spotkanie i takie było. Polacy po słabej grze w fazie grupowej nie należeli do faworytów tego meczu i wszyscy obawiali się groźnej drużyny Chorwacji. Niepotrzebnie. Polacy zagrali najlepszy mecz ostatnich miesięcy i zwyciężyli przeciwników, którzy jeszcze w styczniu tego roku pokonali nas różnicą aż czternastu bramek! Koncert gry polskich piłkarzy ręcznych rozpoczął się w połowie pierwszej części meczu, gdy przegrywaliśmy dwoma bramkami. Seria kilku goli pozwoliła nam odskoczyć rywalom, a Lijewski i Bielecki zasypywali bramkę Chorwatów atomowymi uderzeniami. Świetnie bronił Wyszomirski, który zastąpił w bramce słabiej dysponowanego Szmala. Na przerwę schodziliśmy z czterema bramkami przewagi.

W drugiej połowie Chorwaci dogonili na remis, a Polacy grali mniej skutecznie. Dłuższe okresy bez zdobycia bramki rekompensował Piotr Wyszomirski świetnymi obronami. Końcówka jednak należała do nas i przez ostatnie minuty meczu Polacy kontrolowali sytuację prowadząc jedną-dwoma bramkami. Świetnie rzucali Bielecki (12 goli) i Lijewski (7 goli), zdenerwowani Chorwaci dużo faulowali i grali w osłabieniu. Udało się uniknąć zwyczajowego horroru towarzyszącego meczom polskich piłkarzy ręcznych i genialną akcją ustaliliśmy wynik na 30:27.

W nocy z piątku na sobotę zagramy w półfinale z Danią.

12 goli Karola Bieleckiego rozbiło chorwacką defensywę.