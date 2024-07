Oktawia Nowacka brązową medalistką igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Wspaniale rozpoczął się dla Polski ostatni olimpijski weekend w Brazylii. Polska pięcioboistka prowadziła od początku olimpijskich zawodów i zdobyła w wielkim stylu upragniony medal! Tym samym polska reprezentacja ma dziewiąty medal w Rio.

Brązowy medal pięcioboistki Oktawii Nowackiej

Droga Oktawii Nowackiej do olimpijskiego medalu zaczęła się już wczoraj wspaniałymi zawodami szermierczymi, które wygrała w wielkim stylu. Dzisiaj na pływalni było nieco gorzej, a Polka uplasowała się w środku stawki. Nie wpłynęło to jednak negatywnie na jej miejsce, bo główne rywalki na drodze do medalu popłynęły jeszcze gorzej. Potem w drugiej rundzie szermierki Oktawia Nowacka wygrała, co miała do wygrania i po dwóch konkurencjach zajmowała pierwsze miejsce. Następną konkurencją pięcioboju nowoczesnego była jazda konna. Polka startowała jako ostatnia i świetnie poradziła sobie z parkurem zaliczając jedynie jedną zrzutkę na pierwszej przeszkodzie. Uradowany trener Polki po przejeździe ucałował konia w nos :)

To (dobry przejazd, a nie całowanie konia ;) ) pozwoliło Nowackiej utrzymać prowadzenie przed ostatnią konkurencją – biegiem połączonym ze strzelaniem. Na jego trasę wyruszyła mając 12 sekund przewagi nad drugą Francuzką Elodie Clouvel i 29 nad trzecią Kanadyjką Melanie McCann. Zaczęło się od nerwowego strzelania, ale potem było już tylko lepiej. Na ostatnim okrążeniu Polka osłabła, ale nie dała sobie wyrwać brązowego medalu.

Wieczorem kolejna medalowa szansa, przed którą stanie młociarz Wojciech Nowicki. Do boju o finał ruszą też polscy piłkarze ręczni. Zwycięstwo w meczu z Danią daje medal!

Polscy medaliści igrzysk olimpijskich Rio 2016

Medale dla Polski na igrzyskach w Rio zdobyli do tej pory: kolarz Rafał Majka, wioślarska dwójka podwójna Magdalena Fularczyk-Kozłowska/Natalia Madaj oraz czwórka podwójna Monika Ciaciuch, Agnieszka Kobus, Maria Springwald, Joanna Leszczyńska, dyskobol Piotr Małachowski, młociarka Anita Włodarczyk, kajakarki K2 Beata Mikołajczyk/Karolina Naja oraz K1 Marta Walczykiewicz, zapaśniczka Monika Michalik i teraz Oktawia Nowacka.

Oktawia Nowacka po walce w szermierce.

Oktawia Nowacka w basenie.