Dziś wieczorem byliśmy świadkami trzeciego odcinka najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Kto tym razem zachwycił swoim występem i otrzymał najwięcej punktów, a kto najgorzej poradził sobie na parkiecie i odpadł z show Polsatu? Tydzień temu z programem pożegnała się pierwsza para i byli to Adam Kszczot i Katarzyna Vu Manh. Niestety, dziś dołączył do nich kolejny duet.

Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami"? Relacja na żywo

Produkcja "Tańca z Gwiazdami" zadbała o to, żeby czternasta edycja show była naprawdę wyjątkowa. W programie występują naprawdę wielkie gwiazdy, które przyciągają widzów przed telewizory. Wśród uczestników hitu Polsatu znaleźli się m.in. Dagmara Kaźmierska, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Roksana Węgiel czy Anita Sokołowska. Ostatnio to Krzysztof Szczepaniak zachwycił jury i zdobył pierwszą "czterdziestkę" w "Tańcu z Gwiazdami", a jak było tym razem?

Kurnikowski/AKPA

W minionym odcinku pary ruszyły na parkiet w rytm Abby. Na pierwszy ogień poszli Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka, którzy zatańczyli cha-chę. Rafał Maserak nie ukrywał zachwytu:

Ten taniec był radosny, podobał mi się.

A jak wypadły ich wyniki? Oto noty, jakie otrzymali:

Rafał Maserak: 7

Ewa Kasprzyk: 9

Tomasz Wygoda: 7

Iwona Pavlović: 6

Rzem: 29 punktów.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News, Warszawa, 17.03.2024. Taniec z Gwiazdami XIV edycja POLSAT - odcinek 3.

N/z: Krzysztof Szczepaniak, Sara Janicka Wojciech Olkusnik/East News

Jako następni na parkiet ruszyli Anita Sokołowska i Jacek Jeschke.

Tam się w pewnym momencie zachlaliście. Ale macie to, więc jeszcze tylko opanowanie stresu i oddechu ocenił Tomasz Wygoda.

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 9

Iwona Pavlović: 8

Rzem: 35 punktów.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News, Warszawa, 17.03.2024. Taniec z Gwiazdami XIV edycja POLSAT - odcinek 3. Wojciech Olkusnik/East News

Nadszedł czas na jive w wykonaniu Kamil Baleja i Magdaleny Perlińskiej. Jak wypadli?

Serce było, dusza była, taniec przyjdzie w swoim czasie zażartowała Ewa Kasprzyk.

A jak wypadły noty?

Rafał Maserak: 6

Ewa Kasprzyk: 8

Tomasz Wygoda: 6

Iwona Pavlović: 5

Wynik: 25 punktów.

Na zdj.: Magdalena Perlińska, Kamil Baleja, Fot. Baranowski/AKPA Baranowski AKPA

Następnie na scenie pojawili się Roksana Węgiel i Michał Kassin. Para zatańczyła paso doble. Z jakim skutkiem? Zachwyciła się nawet "Czarna Mamba":

Po prostu to było top of the top

Rafał Maserak: 10

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 10

Iwona Pavlović: 10

Wynik: 40 punktów.

fot. AKPA Baranowski AKPA

Następnie na parkiecie pojawili się, Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska, którzy zatańczyli Tango. Z następującym skutkiem:

To Wam się udało rozbrzmiewało z jury.

A z jakimi notami?

Rafał Maserak: 9

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 9

Iwona Pavlović: 9

Wynik: 37 punktów.

fot. AKPA AKPA Baranowski

Potem przyszła pora na Beatę Olgę Kowalską i Mieszka Masłowskiego:

Troszeczkę tu wszystko było spójne, ale było przyjemnie ocenił Rafał Maserak.

Miałem wrażenie, że tańczyliście osobno. Dodał Tomasz Wygoda.

Wydało mi się to trochę nudno skwitowała Ewa Kasprzyk.

Jak to się odbiło na ocenach?

Rafał Maserak: 7

Ewa Kasprzyk: 7

Tomasz Wygoda: 6

Iwona Pavlović: 5

Wynik: 25 punktów.

fot. AKPA Baranowski AKPA

Następnie mogliśmy podziwiać Filipa Chajzera i Hannę Żudziewicz. Jakie opinie otrzymała ta dwójka?

Filipie, Filipie pamiętaj, że dziecko pijane i ja prawdę Ci powie. To było ładne. Powiedziała Iwona.

Noty natomiast były następujące:

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 9

Tomasz Wygoda: 6

Iwona Pavlović: 7

Wynik: 30 punktów.

fot. AKPA AKPA Baranowski

Potem przyszedł czas na Małgorzatę Ostrowską-Królikowską i Kamila Gwarę, którzy zaprezentowali Tango. To zostało ocenione następująco:

Ja spodziewałem się, że będzie naprawdę tutaj tragedia, a było super Podsumował Rafał Maserak.

To nie była tragedia? To była tragedia. Ja nie wiem, co to było

Jak więc wyglądały noty?

Rafał Maserak: 6

Ewa Kasprzyk: 9

Tomasz Wygoda: 4

Iwona Pavlović: 3

Wynik: 22 punkty.

fot. AKPA AKPA Baranowski

Następnie mogliśmy liczyć na show w wykonaniu Julii Kuczyńskiej - Maffashion oraz Michała Danilczuka:

Julio wiesz co? To było bardzo ciekawe, ponieważ Ty wyszłaś i zrobiłaś sobie pyk. Zrobiłaś to od niechcenia. To nie było złe mówiła Iwona.

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 7

Wynik: 33 punkty.

fot. AKPA AKPA Baranowski

Następną parą, która ruszyła na parkiet byli Maciej Musiał i Daria Syta. Ci zatańczyli jive. Z jakimi wynikami?

Ja powiem tak, bawcie się w te głupotki dalej skwitowała Iwona.

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 9

Iwona Pavlović: 7

Wynik: 34 punkty.

fot. AKPA AKPA Baranowski

Następnie w tańczeniu Tango mogła się sprawdzić Dagmara Kaźmierska oraz Marcin Hakiel. Co na to jurorzy?

Dagmaro, w ogóle nie wiem, co to było. Ani to groteska, ani to żart. Tango takie sobie oceniła Iwona.

Rafał Maserak: 6

Ewa Kasprzyk: 7

Tomasz Wygoda: 4

Iwona Pavlović: 4

Wynik: 21 punkty.

Po podsumowaniu głosowania widzów najlepsza okazała się Roksana Węgiel i Michał Kassin. Natomiast z programem pożegnali się Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Kamil Gwara!