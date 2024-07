Rinke Rooyens (42), gdy rozpadło się jego małżeństwo z piosenkarką, rzucił się w wir życia. Przez te lata konsekwentnie rozwijał swoją karierę i... bawił się. Ciągle mu przypisywano kolejne romanse i nic nie wskazywało na to, by producent telewizyjnych hitów chciał wiązać się z kimś na stałe.

A jednak! Rinke wreszcie trafił na kobietę, która zawładnęła jego sercem. – Jest na zabój zakochany! – zdradza „Party” jego znajomy. Wszystko wskazuje na to, że to poważny związek, bo piękna brunetka jest pierwszą od lat kobietą, z którą Rinke pojawia się publicznie. Malwina Wendzikowska jest młodsza od niego o trzynaście lat. Spotkali się na planie show „Tylko ich dwoje”, gdzie ona pracowała jako stylistka, a on był producentem. Ponoć nową dziewczynę Rinkego poznał już jego syn Roch.

(SB)