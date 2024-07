Aktorska para poznała się na początku roku na planie filmu "Green Lantern". Jeszcze do niedawna Blake Lively spotykała się z Leonardo DiCaprio, jednak związek rozpadł się już po kilku miesiącach. Teraz aktorka regularnie widuje się z Ryanem Reynoldsem, który pracuje obecnie nad filmem "R.I.P.D" w Bostonie. Parę dni temu Lively poleciała na plan, aby zobaczyć się z ukochanym. Parę widziano na spacerze z psami, a 24 października Lively i Reynolds świętowali wspólnie urodziny aktora. Wcześniej Reynolds poleciał do Nowego Jorku, aby odwiedzić swoją nową dziewczynę na planie "Plotkary".



- Ryan i Blake są parą, ale na razie zachowują ostrożność. Nie chcą za mocno angażować się w nowy związek, dopóki nawzajem się nie wypróbują - tłumaczy przyjaciel pary w rozmowie z "New York".



Przypomnijmy, że Reynolds ma za sobą małżeństwo ze Scarlett Johansson.

