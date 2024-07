1 z 8

Renata Kurczab była jedną z czterech finalistek trzeciej edycji "Top Model". W finale odpadła jako pierwsza, a w porównaniu do innych dziewczyn nie miała do zaoferowania historii, która pomogłaby jej wyróżnić się na ich tle. Imponowała za to warunkami i profesjonalizmem, który szybko zaowocował po zakończeniu programu. Przypomnijmy: Renata Kurczab z Top Model robi karierę w Hiszpanii!

Faworytka jurorów konsekwentnie realizuje swoje modelingowe plany i bierze udział w kolejnych sesjach zdjęciowych, budując tym samym efektowne portfolio. Ostatnio stanęła przed obiektywem utalentowanej Aleksandry Voy, a efektem ich współpracy są przepiękne fotografie, na których Renata wygląda jak hollywoodzka piękność z pierwszej połowy XX-wieku, ale w nowoczesnych stylizacjach. Niektóre zdjęcia na myśl przywodzą wczesny wizerunek Lany Del Rey, co zresztą zdążyli już też zauważyć internauci.

Zobaczcie sesję Renaty. Ma szanse na dużą karierę w modelingu?