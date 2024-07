Renata Kaczoruk znowu komentuje swoje zachowanie w "Azja Express". Co napisała na swoim Instagramie?

"Ja jestem winna". Szukam awantur gdzie indziej.

Do czego chce nawiązać Kaczoruk? Do hejtu jej osoby po programie "Azja Express". Niedawno udzieliła wywiadu, w którym mówiła, że nie była przygotowana na to jak została pokazana w "Azja Express" i że wdaje się w dyskusje z hejterami, bo prywatnie nie jest taka jak została pokazana - czyli jako ta zła i niedobra. Ale Renata lubi podsyłać ciekawość swojej osoby ostatnio po koncercie Agnieszki Chylińskiej na którym była razem z Kubą Wojewódzkim wrzuciła zdjęcie zachwycając się wokalistką i przy okazji cytując słynną piosenkę Chylińskiej "Winna".

renul_ka#aboutlastnight #terazterazteraz #jaaaajestemwinna #azjaExpress dopiero w środę #szukamawanturygfzieindZiej ????????#KobietaFighter ????????????????????????????@agnieszka_chylińska #live ❤️ - taki wygląda cały wpis na Instagramie Renaty Kaczoruk.

Pokazała dystans do siebie? Czy jednak dalej się przejmuje i dlatego do tego nawiązuje?

Renata Kaczoruk była na koncercie Chylińskiej z Kubą Wojewódzkim .

Renata Kaczoruk często pokazuje się teraz publicznie.

Agnieszka Chylińska i jej piosenka "Winna".