Renata Kaczoruk skomentowała wygląd swojego biustu! Modelka oraz dziewczyna Kuby Wojewódzkiego zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie tortu z okładką magazynu "Be Active" z jej udziałem. Numer z Renatą Kaczoruk już wkrótce zniknie z kiosków, więc to ostatnia chwila, by go nabyć. Modelka jak zwykle z wielkim dystansem i poczuciem humoru skomentowała fotki z imprezy redakcyjnej. Uwagę skupiła na biuście, który jej zdaniem, w rzeczywistości jest znacznie pokaźniejszych rozmiarów. ;)

Trafiłam pod nóż #żywyPhotoshop#brzuchMójIprawdZiwy#tylkoBiust#wrealuMamDuzoWiekszy #ostatniaWieczerza #bierzcieICzytajcie #nazdrowie #majowynumer #beactive #lastcall, bo zdaje się, że zaraz znikam z kiosków

A Wy jak oceniacie figurę Renaty Kaczoruk? Ukochana Kuby Wojewódzkiego ostatnio wybiera coraz odważniejsze kreacje. Niedawno pojawiła się na ściance w prześwitującej bluzce, spod której widać było koronowy stanik. Ma figurę godną pozazdroszczenia?

Renata Kaczoruk szczerze o swoim biuście. W rzeczywistości podobno jest on znacznie większy.

Renata Kaczoruk niedawno wystąpiła na ściance w bardzo odważnej kreacji.

Jak oceniacie jej figurę?