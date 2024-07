Renata Kaczoruk znalazła się na okładce nowego numeru magazynu "Gala"! Gwiazda programu "Azja Express" pozuje nago w wannie! Czy zachęca to Was do kupna magazynu? Z pewnością wzbudzi to kolejne kontrowersje wokół jej osoby, a tych ostatnio sporo.

Renata Kaczoruk nago na okładce

Renata Kaczoruk coraz śmielej porusza się w świecie show-biznesu. Choć jest znaną modelką, ma swój program w TVN Style, to i tak nadal jest przedstawiana jako dziewczyna Kuby Wojewódzkiego. Od niedawna mówi o związku z Kubą Wojewódzkim coraz więcej.

Renata mogła liczyć na wsparcie Kuby, gdy była krytykowana za swoje zachowanie w show "Azja Express". Czy tak też będzie tym razem? A może okładka i wywiad z Kaczoruk pomoże jej przekonać ludzi do siebie?

To pierwsza tak gorąca sesja Renaty!