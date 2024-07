Kuba Wojewódzki przyzwyczaił już nas do kontrowersyjnych wypowiedzi, ale bywa, że niektóre rozmowy z nim odbijają się szczególnie szerokim echem. Tak było w przypadku wywiadu, którego dziennikarz udzielił ostatnio serwisowi Gazeta.pl, gdzie postawił kilka ostrych diagnoz dotyczących polskiego show-biznesu. Odniósł się również do prywatnych niesnasek ze swoimi byłymi już kolegami. Przypomnijmy: Wojewódzki pierwszy raz tak szczerze o Figurskim. Ma dla niego jedną radę

Głośnym wywiadem postanowiła podzielić się ze znajomymi również ukochana Kuby, Renata Kaczoruk. Modelka udostępniła go na swoim Facebooku, co niemal natychmiast wywołało lawinę komentarzy i to nie zawsze przychylnych. Punktem zapalnym okazała się opinia jednego ze znajomych, który przyznał, że nie cierpi Wojewódzkiego po głośnej akcji z wtykaniem polskiej flagi w psie odchody w jego programie. Na odpowiedź Kaczoruk nie trzeba było długo czekać.



Ten gość to mój chłopak! So watch your tongue. Plus w wywiadzie jest przypomnienie, ze flaga to nie jego happening. On ani tego nie wymyślił, ani jej nie dotknął. ''Winny'' jest jedynie tego, ze u niego w programie się to wydarzyło. A sam happening nie miał na celu znieważenia flagi, a wyrażenie sprzeciwu wobec braku lokalnego współczesnego patriotyzmu - nieszanowania wspólnej przestrzeni, i obronę skąpanej w psiej kupie polskiej ziemi - tłumaczy Renata.