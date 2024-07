Poszukiwanie podkładu idealnego nie jest łatwe... Po pierwsze, każda z nas ma inne potrzeby, po drugie, to co obiecuje producent nie zawsze pokrywa się z rzeczywistością. My wyszukałyśmy i przetestowałyśmy te, które naprawdę spełniają swoje funkcje. Które możemy polecić?

Reklama

Wśród modnych teraz kremów BB i CC na zdecydowane wyróżnienie zasłujują AA Prestige CC korygujący krem na dzień SPF 15 i Astor Lift me Up krem BB. Wiadomo, że kobiety, które po nie sięgają nie liczą na perfekcyjne pokrycie, ale rozświetlenie i wygładzenie cery. Obydwa kremy delikatnie napinają skórę i dodają jej blasku.

A fluidy zapewniające perfekcyjne krycie? Tutaj równych nie mają sobie Vichy Dermablend i La Roche Posay Toleriane Teint. Świetne pokrycie niedoskonałości zapewni też X-CEPTIONAL WEAR MAKE-UP od Gosh i delikatny podkład kryjacy Pharmaceris F. Wszystkie te fluidy mają też właściwości nawilżające, które są niezbędne dla skóry z problemami. Z nowości, godny uwagi jest też Eveline Ideal Stay. Pokrywa niedoskonałości, jest trwały i redukuje cienie pod oczami. Co więcej, cieszy ceną.

W podkładzie liczy się dla ciebie zapewnienie perfekcyjnie matowej skóry? Wypróbuj Lumene Triple Stay Matt, który pokochałyśmy też za dostępność wyjątkowo jasnego koloru albo Lirene Double Effect, który nie tylko matuje, ale też wyrównuje powierzchnię skóry.

A podkłady dobre na imprezę, wielkie wyjście, czy też randkę...? Muszą być niezwykle trwałe, perfekcyjnie wtapiać się w skórę, nie ścierać i zapewniać perfekcyjny mat. Jeśli jesteś aż tak wymagająca na pewno nie zawiodą cię podkłady Estee Lauder Double Wear i Bobbi Brown Long Wear Even Finish. Warto w nie zainwestować! Sprawdziłyśmy!

Zobacz także

Reklama

Zobacz perfekcyjne podkłady, które polecamy: