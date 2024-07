W tym sezonie ćwieki niewątpliwie królują wśród najgorętszych trendów. Można je znaleźć praktycznie na każdym rodzaju garderoby, a także na modnych dodatkach. Polskie gwiazdy, a w szczególności Marina, Doda i Weronika Rosati już od kilku miesięcy nie mogą się z nimi rozstać i najchętniej wybierają czarne naćwiekowane buty oraz torebki.

W sieciówkach od dłuższego czasu ten trend jest jak na wyciągnięcie ręki i wszystko wskazuje na to, że jeszcze długo się to nie zmieni. Naćwiekowane hity dodadzą waszym ubraniom niepowtarzalnego klimatu i będą pasowały nie tylko do wieczorowych stylizacji, ale również do typowo codziennych. Świetnie będą komponowały się z dżinsowymi koszulami i na skórzanych dodatkach, takich jak torby czy kowbojskie buty.



Tak prezentuje się 10 najciekawszych propozycji z ćwiekami na zimę 2012: