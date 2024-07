Chociaż do premiery "50 twarzy Greya" w Polsce pozostało 10 dni to są na świecie szczęśliwcy, którzy produkcję mieli okazję już zobaczyć. Do tego niewielkiego grona zalicza się Kim Kardashian, która nie mogła nie pochwalić się zaszczytnym faktem na Twitterze.

Reklama

Zobacz: Wyciekła CAŁA pierwsza scena "50 twarzy Greya"! Mamy wideo

Ze względu na poufność jaka związana była z przedpremierowym pokazem dla wąskiego grona gwiazd, celebrytka wystawiła bardzo krótką recenzję, która niewiele zdradza na temat fabuły. Jedno zdanie celebrytki jest bardziej wymowne niż tysiąc słów. Z recenzji wynika, że ona i jej siostry są oczarowane grą Jamiego Dornana i Dakoty Johnson.

Babski wieczór z prywatnym pokazem "50 twarzy Greya"! O mój Boże, to jest baaaaardzo dobry film! - napisała Kardashianka

Z pewnością recenzja najpopularniejszej celebrytki na świecie tylko zwiększy kolejki chętnych do obejrzenia przygód Anastasii i Christiana.

Zobacz: Ile biletów już sprzedano w Polsce na 50 twarzy Greya?

Zobacz także

Reklama

Jamie Dornan w nagiej sesji (Tylko dla dorosłych):