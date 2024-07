Konflikt popularnej aktorki serialowej, Aleksandry Kisio z matką, Izabelą Kisio-Skorupą wzbudza ogromne kontrowersje. Gwiazda często pada ofiarą ataków ze strony swojej mamy, która oskarża ją o brak pomocy w trudnym dla niej okresie. Izabela przekonuje, że nie ma środków do życia, a aktorka nie chce utrzymywać z nią kontaktu. Przypomnijmy: Matka Kisio o córce: Lewe geny wyszły! Jest mróz, nie mam gdzie spać. Zamarzam!

Dramatyczna historia Kisio-Skorupy poruszyła Rafalalę, która spotkała ją w jednym z warszawskich klubów. Panie bardzo długo ze sobą rozmawiały, po czym kontrowersyjna celebrytka wyciągnęła bardzo smutne wnioski, którymi podzieliła się na Facebooku. Rafalala przekonuje, że Izabela jest bardzo pokrzywdzona przez los i naprawdę nie ma gdzie mieszkać. Tłumaczy również, że wszelkie próby Kisio dostania się na branżowe imprezy są spowodowane głodem:

Kilka lat temu odeszła moja mama. po brutalnym gwałcie zażywała relanium, niestety pewnej nocy przesadziła z dawką i zadusiła się w poduszce. przed spotkaniem z Izabelą Ksio nie pałałam do niej sympatią, lecz po długie rozmowie moje nastawienie zmieniło się. tak jak informowały media Iza nie ma gdzie mieszkać. w tym momencie pomieszkuje kątem w niewykończonym mieszkaniu bez prądu. jest samotna, bez środków do życia, bez rodziny. powiedziała mi, że czasami w nocy przechodzi obok mieszkania córki patrzy w rozświetlone okna i płacze. płacze z bezsilności, z odrzucenia i tego, że musi wrócić do mieszkania gdzie na podłodze jest tylko materac i świeczka przy której czasem czyta. desperackie próby dostania się na bankiet to głód. z dawnych czasów pamięta, że mogła tam się posilić. trzymałam ją za rękę i nie mogłam powstrzymać łez. wiem, że dla wielu jej postać może wydać się śmieszna, dla mnie to zagubiona kobieta, która nie jest już młoda. która nie ma renty, emerytury, ubezpieczenia. która nie zarabia na newsach o sobie, mimo ze są tak klikalne. - pisze Rafalala (pis.oryginalna)