Bajkowy ślub, weselna zabawa w gronie bliskich, a teraz upragnione wakacje: tak właśnie można opisać ostatnie tygodnie w życiu Rafała Mroczka. Teraz odtwórca roli Pawła Zduńskiego z "M jak miłość" opublikował naprawdę osobiste ujęcia! Tylko zobaczcie.

Reklama

Rafał Mroczek pokazał kadry z wakacji na Mazurach

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że ostatnio życie Rafała Mroczka, znanego z roli Pawła Zduńskiego w "M jak miłość", naprawdę przypomina serial! W maju aktor wziął bajkowy ślub ze swoją ukochaną, Magdaleną, a następnie wypoczywał w podróży poślubnej na Bali.

Atrakcje wcale jednak nie dobiegają końca! Aktor wraz z żoną wypoczywa tym razem na Mazurach, a do sieci właśnie trafiły liczne kadry z beztroskich wakacji. Na jednym z ujęć Rafał Mroczek pozuje nawet w ... negliżu! Jego fanki z pewnością docenią taki kadr! A co na to żona?

Nasza mazurska przygoda w kilku zdjęciach. Uwielbiam jeziora i ten klimacik na łódce. Od portu do portu i czas blisko natury, z pięknymi widokami i zmieniającym się krajobrazem - relacjonował aktor.

Fani byli pod ogromnym wrażeniem mazurskich kadrów, którymi podzielił się Rafał Mroczek. W komentarzach pojawiły się też rekomendacje miejsc, które warto odwiedzić w tym rejonie Polski:

Ekstra

Jak pięknie

Płyńcie do osady koło Ruciane Nida, jest fantastycznie, średniowiecze, przepyszna kuchnia jedyna w swoim rodzaju, a oprócz tego dużo do zwiedzania

Instagram/Marcin Mroczek

To jednak nie koniec atrakcji, które czekały na Rafała Mroczka w ostatnim czasie. Niedawno bracia Mroczkowie obchodzili urodziny, a z tej okazji żona przygotowała Rafałowi nie lada niespodziankę z udziałem jego bliźniaka:

Zobacz także

Słuchajcie, robimy mojemu bratu niespodziankę. Magda, jego żona, wszystko przed nim ukryła. Zobaczymy, jak zareaguje na nietypowego gościa, czyli na mnie - mówił ostatnio Marcin Mroczek.

Życzymy udanego wakacyjnego odpoczynku!

Reklama

Zobacz także: Wyszło, czego Rafał Mroczek nie mówi o małżeństwie. Ta jedna rzecz nie przejdzie mu przez gardło!