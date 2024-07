Rafał Mroczek dementuje doniesienia o jego rzekomym związku z Joanną Skrzyszewską. Od kilku dni w mediach aż huczy od plotek, według których aktor tworzy parę z byłą Miss Polski Nastolatek z 2006 roku (wtedy właśnie Rafał zasiadł w jury konkursu piękności). Atmosferę podgrzało ich wspólne wyjście na wystawę fotograficzną. Jak skomentował to zamieszanie Rafał Mroczek?

NA PRZYSZŁOŚĆ!

Od dwóch dni plotkarskie portale zamiast pisać o wernisażu piszą o tym, z kim się pojawiłeś. Przychodząc na imprezę i pozując na ściance SAM, dajesz jasny znak, że osoba towarzysząca przyszła tam, żeby po prostu obejrzeć zdjęcia i posłuchać muzyki - napisał na Facebooku.

Co ciekawe kilka miesięcy temu paparazzi przyłapali Rafała Mroczka i Joannę Skrzyszewską w centrum handlowym, gdzie trzymali się za ręce. My byśmy nie ukrywali na jego miejscu takiej pięknej dziewczyny (oczywiście pod warunkiem, że to jego dziewczyna). :)

