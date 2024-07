Rafał Maślak zdradził sekret, czemu jego rodzina zawdzięcza dobry wygląd. Model, który sam jest uznawany za jednego z największych przystojniaków w Polsce, jaki czas temu pokazał na Facebooku swoich rodziców. Fani Maślak byli zachwyceni ich młodym wyglądem. W wywiadzie dla Party.pl powiedział, że "maślakowe" geny to zasługa... spokojnego życia na wsi!

Życie na wsi, bezstresowo, jedzenie ze swoich upraw. To wszystko składa się do tego, że człowiek inaczej o siebie dba. Zdrowsze powietrze, pewnie i też geny składają się do tego, że chyba raczej młodo moi rodzice wyglądają. Ja też, na przykład, jak gdzieś idziemy razem na imprezę, to nie wierzą, że to są moi rodzice - wyznał Rafał Maślak.